Βίντεο από ισραηλινό drone δείχνει τα τελευταία λεπτά ζωής του Σινουάρ

Ισραηλινό drone εντόπισε τον επικεφαλής της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, την ώρα που βρισκόταν τραυματισμένος και καθισμένος σε πολυθρόνα, καλυμμένος από σκόνη, στα ερείπια κτιρίου στη νότια Γάζα, σύμφωνα με βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ισραηλινές αρχές.

Την ώρα που το drone πετούσε κοντά του, ο Σινουάρ φαίνεται να του πετάει ένα ξύλο.

Έπειτα από εντατικό ανθρωποκυνηγητό που διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο, τα ισραηλινά στρατεύματα που σκότωσαν τον Σινουάρ αρχικά δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι ο νεκρός ήταν ο υπ' αριθμόν ένα εχθρός της χώρας τους.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες Πληροφοριών περιόριζαν σταδιακά την περιοχή, στην οποία θα μπορούσε να δραστηριοποιείται ο Σινουάρ, επισήμανε ο στρατός χθες, αφού επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του μετά τη λήψη γενετικού υλικού, δακτυλικών αποτυπωμάτων και μέσω των οδοντιατρικών αρχείων.

Όμως αντίθετα με άλλα στελέχη της παλαιστινιακής οργάνωσης που δολοφονήθηκαν από το Ισραήλ, περιλαμβανομένου του στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντεΐφ, που σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στις 13 Ιουλίου, η επιχείρηση στην οποία έπεσε νεκρός ο Σινουάρ δεν ήταν ένα σχεδιασμένο ή στοχευμένο πλήγμα εναντίον του.

Τα ισραηλινά στρατεύματα είδαν τρεις μαχητές να κινούνται μεταξύ κτιρίων και άνοιξαν πυρ εναντίον τους, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ανταλλαγή πυρών. Ο Σινουάρ κατέφυγε σε ένα κατεστραμμένο κτίριο.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, άρματα μάχης έβαλαν εναντίον του κτιρίου, ενώ εκτοξεύθηκε και πύραυλος.

Χθες ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που τράβηξε drone, το οποίο δείχνει τον Σινουάρ, σοβαρά τραυματισμένο στο χέρι, να κάθεται σε μια πολυθρόνα, το πρόσωπό του μισοκαλυμμένο από ένα μαντήλι. Στο βίντεο φαίνεται να ρίχνει ένα ξύλο προς το drone.

Σε εκείνο το στάδιο ο Σινουάρ είχε ταυτοποιηθεί απλώς ως ένας μαχητής, όπως δήλωσε ο Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Όταν οι Ισραηλινοί στρατιώτες πλησίασαν το πτώμα του, είδαν ότι κρατούσε όπλο, φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και είχε στην κατοχή του 40.000 σέκελ (περίπου 9.900 ευρώ).

«Προσπάθησε να διαφύγει, αλλά οι δυνάμεις μας τον εξουδετέρωσαν», είπε ο Χαγκάρι.

«Οι δεκάδες επιχειρήσεις που εξαπέλυσαν οι ισραηλινές δυνάμεις τον τελευταίο χρόνο και τις τελευταίες εβδομάδες στην περιοχή όπου εξουδετερώθηκε, είχαν περιορίσει τις κινήσεις του Γιαχία Σινουάρ» επισήμανε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Τους τελευταίους μήνες ο επικεφαλής της Χαμάς φαίνεται ότι είχε σταματήσει να χρησιμοποιεί τηλέφωνα ή άλλον εξοπλισμό επικοινωνίας που θα επέτρεπε στις ισραηλινές υπηρεσίες Πληροφοριών να τον εντοπίσουν.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι ο Σινουάρ κρυβόταν στο τεράστιο δίκτυο τούνελ που έχει δημιουργήσει η Χαμάς κάτω από τη Γάζα.

Ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού, ο αντιστράτηγος Χέρτζι Χαλεβί, δήλωσε ότι λόγω των επιχειρήσεων για τον εντοπισμό του, ο Σινουάρ είχε αναγκαστεί τον τελευταίο χρόνο «να ενεργεί σαν φυγάς, με αποτέλεσμα να αλλάζει πολλές φορές κρησφύγετο».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούσαν ότι ο Σινουάρ χρησιμοποιούσε τους 101 Ισραηλινούς και ξένους ομήρους που κρατά η Χαμάς στη Γάζα σαν ανθρώπινη ασπίδα για να προστατευθεί από τις επιθέσεις.

Όμως στο σημείο όπου τελικά παγιδεύτηκε και σκοτώθηκε την Τετάρτη δεν βρέθηκαν να υπάρχουν κοντά του όμηροι, αν και ο Χαγκάρι δήλωσε ότι δείγματα του DNA του εντοπίστηκαν σε τούνελ μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά όπου στα τέλη Αυγούστου είχαν εκτελεστεί έξι Ισραηλινοί όμηροι από τη Χαμάς.

