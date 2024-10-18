Λογαριασμός
Οι IDF έδωσαν εντολή για άμεση εκκένωση σε πάνω από 20 χωριά στον νότιο Λίβανο

Οι κάτοικοι «απαγορεύεται να πάνε νότια» - Κάτι τέτοιο «μπορεί να είναι επικίνδυνο για τη ζωή σας» επισημαίνεται. 

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εξέδωσαν την Παρασκευή επείγουσα εντολή εκκένωσης για περισσότερα από 20 χωριά στον νότιο Λίβανο. Διακηρυγμένος στόχος του ισραηλινού στρατού είναι η εξόντωση ανδρών της Χεζμπολάχ.

Σε ανάρτησή του στο X, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αναφέρει στα αραβικά ότι οι κάτοικοι των χωριών που αναφέρονται πρέπει να φύγουν "αμέσως και να μετακινηθούν στα βόρεια του ποταμού Αγουάλι".

Προειδοποιεί επίσης τους κατοίκους ότι «απαγορεύεται να πάνε νότια». Κάτι τέτοιο «μπορεί να είναι επικίνδυνο για τη ζωή σας» επισημαίνεται. 

