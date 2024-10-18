IDF: Έδωσαν εντολή για άμεση εκκένωση σε πάνω από 20 χωριά στον νότιο Λίβανο

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εξέδωσαν την Παρασκευή επείγουσα εντολή εκκένωσης για περισσότερα από 20 χωριά στον νότιο Λίβανο. Διακηρυγμένος στόχος του ισραηλινού στρατού είναι η εξόντωση ανδρών της Χεζμπολάχ.

Σε ανάρτησή του στο X, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αναφέρει στα αραβικά ότι οι κάτοικοι των χωριών που αναφέρονται πρέπει να φύγουν "αμέσως και να μετακινηθούν στα βόρεια του ποταμού Αγουάλι".

Προειδοποιεί επίσης τους κατοίκους ότι «απαγορεύεται να πάνε νότια». Κάτι τέτοιο «μπορεί να είναι επικίνδυνο για τη ζωή σας» επισημαίνεται.

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:

🔸قوزح, بيت ليف, ياطر, جبل البطم, زبقين, مروحين, شيحين, أم توته, بستان, الزلوطية، يارين, الظاهرية, مطمورة, مجدل زون, شمعا, طير حرفا, أبو شاش, الجبّين, بياض، المنصوري, كفرا, علما الشعب, الناقوره



🔸نشاطات حزب الله الارهابي… pic.twitter.com/zkHTeMVwQx — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 18, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.