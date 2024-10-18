Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Αρχίζει σήμερα η περιοδεία εννέα ημερών του βρετανικού βασιλικού ζεύγους στην Ωκεανία, αρχής γενομένης από την Αυστραλία.

Παρά τη διάγνωση με αδιευκρίνιστης μορφής καρκίνο ο βασιλιάς Κάρολος είχε θέσει ως στόχο να πραγματοποιήσει αυτό το ταξίδι εφόσον το επέτρεπε η πρόοδος της θεραπείας του, για την οποία επίσης δεν έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες. Η θεραπεία αυτή θα διακοπεί προσωρινά με τη σύμφωνη γνώμη των γιατρών του.

Συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Καμίλα θα πραγματοποιήσει στην Αυστραλία επισκέψεις σχεδιασμένες να επισημανθεί ο πολιτισμικός πλούτος και η δύναμη της χώρας, ενώ στη συνέχεια θα παραστεί στη Σύνοδο των Επικεφαλής Κρατών της Κοινοπολιτείας στη Σαμόα, την πρώτη σύνοδο με τον ίδιο ως κεφαλή του οργανισμού μετά από το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Το ταξίδι στην Αυστραλία περιλαμβάνει επίσκεψη στο κοινοβούλιο στην Καμπέρα, όπου το βασιλικό ζεύγος θα γίνει δεκτό από τον πρωθυπουργό Άντονι Αλπμανέζε, ομιλία του Καρόλου σε δεξίωση με εξέχοντες Αυστραλούς, εναπόθεση στεφάνου στο μνημείο πεσόντων, επίσκεψη σε μνημείο των Αβορίγινων και συναντήσεις με θέμα την αειφορία και προστασία του περιβάλλοντος.

Θα υπάρξει επίσης βασιλική επιθεώρηση του πολεμικού στόλου της Αυστραλίας στο λιμάνι του Σίδνεϊ, συνάντηση με πρωτοπόρους γιατρούς στην αντιμετώπιση του μελανώματος, αλλά και συμμετοχή σε μεγάλο μπάρμπεκιου με κατοίκους και φορείς του Δυτικού Σίδνεϊ.

Στη Σαμόα, στις 23 Οκτωβρίου, το βασιλικό ζεύγος θα γίνει δεκτό με την παραδοσιακή νησιωτική τελετή Άβα Φα’ατούπου και θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά ήθη, έθιμα και νέους της χώρας.

Στο πλαίσιο της συνόδου της Κοινοπολιτείας, ο βασιλιάς Κάρολος θα παραθέσει δείπνο στους παριστάμενους ηγέτες.

Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στις 26 Οκτωβρίου.

Η επίσκεψη γίνεται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σε ό,τι αφορά τους Αυστραλούς επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της κατάργησης της συνταγματικής μοναρχίας και της υιοθέτησης του πολιτεύματος της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στη χώρα η ανακοίνωση των πρωθυπουργών των έξι πολιτειών της χώρας ότι δε θα παραστούν στη μεγάλη δεξίωση της Δευτέρας στην Καμπέρα προς τιμή του βασιλιά.

Όπως αποκάλυψε η Daily Mail προ ημερών, σε ανταλλαγή επιστολών με την αντιμοναρχική οργάνωση Αυστραλιανό Κίνημα για τη Δημοκρατία το Παλάτι του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε πως η απόφαση για το κατά πόσο η Αυστραλία θα γίνει δημοκρατία «είναι ζήτημα για τον αυστραλιανό λαό να αποφασίσει».

