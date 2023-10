Ευθείες απειλές του Ιράν: Αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ, τα χέρια όλων στην σκανδάλη Κόσμος 19:22, 15.10.2023 linkedin

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί τον έλεγχο της κατάστασης, αν το Ισραήλ εξαπολύσει χερσαία επίθεση στην Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών