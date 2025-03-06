Σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για κατάργηση του ομοσπονδιακού υπουργείου Παιδείας, αποκαλύπτει η εφημερίδα Wall Street Journal.

Μάλιστα, ο Τραμπ ετοιμάζεται να υπογράψει το σχετικο εκτελεστικό διάταγμα, πιθανόν ακόμη και σήμερα, σύμφωνα με πηγές ενήμερες για τις προθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ και προσχέδιο του κειμένου που περιήλθε σε γνώση της εφημερίδας.

Οπως γραφει η WSJ, η υπουργός Παιδείας Λίντα ΜακΜάχον (Linda McMahon) θα κληθεί να «λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διευκολύνει το κλείσιμο».

Το Federal News Network ανέφερε ότι - σύμφωνα με το προσχέδιο - «το υπουργείο ετοιμάζεται να ενημερώσει τους υπαλλήλους του ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα εκτελεστικό διάταγμα, με τίτλο «Εξάλειψη του Υπουργείου Παιδείας. Ο επί μακρόν υποσχόμενος στόχος για το κλείσιμο του Υπουργείου Παιδείας θα προχωρήσει».

Τι λέει το σημείωμα για το Υπουργείο Παιδείας

Το ανυπόγραφο προσχέδιο σημείωμα αναφέρει ότι το επερχόμενο εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ δίνει στους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας μια «σαφή και τελική αποστολή».

Οι βασικές γραμμές του σημειώματος:

- «Πρέπει να προσδιορίσουμε ποιες από τις λειτουργίες, τα προγράμματα και τα γραφεία του Τμήματος δεν επιβάλλονται από το νόμο και να τα καταργήσουμε».

- «Αυτή η αναδιοργάνωση θα επηρεάσει το προσωπικό, τους προϋπολογισμούς, τις αναφορές και πολλά άλλα – και τους επόμενους μήνες, θα καθορίσουμε πώς μπορεί να επιτευχθεί με ελάχιστη καθυστέρηση και διακοπή».

- Το FNN σημειώνει ότι «το σημείωμα αναφέρει επίσης ότι ο Τραμπ ανέθεσε επίσης στο Υπουργείο Παιδείας να δημιουργήσει ένα σχέδιο για την ανακατανομή και την εκ νέου ανάθεση των λειτουργιών του «τα οποία θα διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα άλλοι φορείς».

- Η εκτελεστική ενέργεια του Τραμπ θα «μειώσει τον ρόλο του Υπουργείου στην εκπαίδευση».

- «Η εξάλειψη της γραφειοκρατίας πρέπει να μας ελευθερώσει, όχι να μας περιορίσει, στην επιδίωξη αυτών των στόχων. Η άρση της γραφειοκρατίας και των γραφειοκρατικών φραγμών θα δώσει τη δυνατότητα στους γονείς να κάνουν τις καλύτερες εκπαιδευτικές επιλογές για τα παιδιά τους».

Με πληροφορίες από Wall Street Journal, Forbes

Πηγή: skai.gr

