Τέσσερις άνθρωποι του περιβάλλοντος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διεξήγαγαν συνομιλίες με ορισμένους από τους κυριότερους αντιπάλους του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσίευσε χθες Τετάρτη το Politico.

Έγιναν συζητήσεις με την Γιούλια Τιμοσένκο, επικεφαλής της ουκρανικής αντιπολίτευσης, και μέλη του κόμματος του πρώην προέδρου Πέτρο Ποροσένκο, ανέφερε το μέσο ενημέρωσης, επικαλούμενο τρεις πηγές του στο ουκρανικό κοινοβούλιο και Ρεπουμπλικάνο ειδικευμένο σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εάν και κατά πόσον θα μπορούσαν να οργανωθούν γρήγορα προεδρικές εκλογές στην εμπόλεμη χώρα, πάντα κατά το δημοσίευμα.

Αναλυτικά το δημοσίευμα

Τέσσερα ανώτερα μέλη του περιβάλλοντος του Ντόναλντ Τραμπ είχαν μυστικές συζητήσεις με μερικούς από τους κορυφαίους πολιτικούς αντιπάλους του Κίεβου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ακριβώς τη στιγμή που η Ουάσιγκτον ευθυγραμμίζεται με τη Μόσχα επιδιώκοντας να τον απομακρύνει από την ηγεσία της Ουκρανίας.

Οι ανώτεροι σύμμαχοι του Τραμπ είχαν συνομιλίες με την ηγέτη της ουκρανικής αντιπολίτευσης Γιούλια Τιμοσένκο, μια αμείλικτη φιλόδοξη πρώην πρωθυπουργό, και ανώτερα μέλη του κόμματος του Πέτρο Ποροσένκο, του άμεσου προκατόχου του Ζελένσκι ως προέδρου, σύμφωνα με τρεις Ουκρανούς βουλευτές και έναν Ρεπουμπλικανό εμπειρογνώμονα εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο εάν η Ουκρανία θα μπορούσε να διεξαγάγει γρήγορες προεδρικές εκλογές, οι οποίες καθυστερούν σύμφωνα με το σύνταγμα της χώρας επειδή η Ουκρανία παραμένει υπό στρατιωτικό νόμο. Οι επικριτές της διεξαγωγής των εκλογών λένε ότι θα μπορούσαν να είναι χαοτικές και να αποτελέσουν παιχνίδι στα χέρια της Ρωσίας, με τόσους πολλούς πιθανούς ψηφοφόρους να υπηρετούν στην πρώτη γραμμή ή να ζουν στο εξωτερικό ως πρόσφυγες.

Ο Τραμπ είναι βέβαιος ότι ο Ζελένσκι θα έχανε οποιαδήποτε ψηφοφορία λόγω της κούρασης του πολέμου και της απογοήτευσης του κοινού για την ανεξέλεγκτη διαφθορά. Πράγματι, η δημοτικότητά του, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις μειώνονται με τα χρόνια, αν και έχουν αυξηθεί μετά τον καυγά στο Οβάλ Γραφείο της περασμένης εβδομάδας, όταν ο Ουκρανός ηγέτης έφυγε, αφού επικρίθηκε από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζι Ντέι Βανς. Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση δείχνει ότι ο Ζελένσκι εξακολουθεί να προηγείται άνετα στην κούρσα για την προεδρία.

Η επίσημη γραμμή της αμερικανικής κυβέρνησης είναι ότι ο Τραμπ δεν παρεμβαίνει στην εσωτερική πολιτική της Ουκρανίας. Αυτή την εβδομάδα, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ αρνήθηκε ότι το αφεντικό του «ζυγίζει την πολιτική της Ουκρανίας», προσθέτοντας ότι το μόνο που θέλει ο Τραμπ είναι ένας εταίρος για την ειρήνη.

Αλλά η συμπεριφορά του Τραμπ και των αξιωματούχων του υποδηλώνει ακριβώς το αντίθετο. Ο Τραμπ κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι είναι «δικτάτορας χωρίς εκλογές», ενώ ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ κατηγόρησε ψευδώς το Κίεβο ότι ακύρωσε τις εκλογές.

Όμως, ενώ το στρατόπεδο του Τραμπ μπορεί να ελπίζει ότι οι εκλογές θα βυθίσουν τον Ζελένσκι, εξακολουθεί να είναι πολύ πιο δημοφιλής από την Τιμοσένκο και τον Ποροσένκο.

Σε δημοσκόπηση που διεξήχθη από τη βρετανική δημοσκόπηση Survation αυτή την εβδομάδα μετά την ανατίναξη στον Λευκό Οίκο, το 44% δήλωσε ότι θα στηρίξει τον Ζελένσκι για την προεδρία.

Ο πλησιέστερος αντίπαλός του, που τον ακολουθεί κατά περισσότερο από 20 ποσοστιαίες μονάδες, είναι ο Βαλέρι Ζαλούζνι, πρώην διοικητής του στρατού που είναι τώρα πρεσβευτής της Ουκρανίας στη Βρετανία. Μόνο το 10% υποστήριξε τον Ποροσένκο, ο οποίος είναι γνωστός ως ο Βασιλιάς της Σοκολάτας λόγω της ζαχαροπλαστικής του αυτοκρατορίας. Η Τιμοσένκο, πρώην πρωθυπουργός, συγκέντρωσε μόλις 5,7%.

Στο background

Το κλειδί για όλα τα σχέδια που συζητούνται στο background είναι η διεξαγωγή προεδρικών εκλογών αφού συμφωνηθεί προσωρινή κατάπαυση του πυρός, αλλά πριν ξεκινήσουν σοβαρές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις πλήρους κλίμακας. Η ιδέα για πρόωρες προεδρικές εκλογές προωθείται επίσης από το Κρεμλίνο, το οποίο θέλει να απαλλαγεί από τον Ζελένσκι εδώ και χρόνια.

Τόσο η Τιμοσένκο όσο και ο Ποροσένκο έχουν αντιταχθεί δημόσια στη διεξαγωγή εκλογών πριν τελειώσουν οι μάχες, όπως και ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο. Παρόλα αυτά, «Οι άνθρωποι του Τραμπ χαρακτηρίζουν τους Ποροσένκο και Τιμοσένκο ως ανθρώπους με τους οποίους θα ήταν ευκολότερο να συνεργαστείς. Ανθρώπους που θα συναινούσαν σε πολλά από τα πράγματα με τα οποία ο Ζελένσκι δεν συμφωνεί», δήλωσε στο Politico κορυφαίος Ρεπουμπλικανός ειδικός στην εξωτερική πολιτική, ζητώντας να μην αποκαλυφθεί το όνομά του για να μπορεί να μιλήσει ελεύθερα.

Ερωτηθείσα εάν η Τιμοσένκο συμμετείχε σε συνομιλίες με μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης ή το περιβάλλον του Τραμπ για προεδρικές εκλογές ή ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, η εκπρόσωπός της, Νατάλια Λύσοβα, ευχαρίστησε το Politico για το ενδιαφέρον του. «Δεν θα το σχολιάσουμε ακόμη», είπε.

Το «όραμα» του Ποροσένκο

Το Politico επικοινώνησε επίσης με το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης του Ποροσένκο για να ρωτήσει για συνομιλίες με ανώτερα στελέχη του Τραμπ για να συζητήσουν για τις εκλογές. Το γραφείο Τύπου απάντησε: «Ο στόχος μας δεν είναι να πιέσουμε για εκλογές αλλά να εξασφαλίσουμε ελεύθερες και δίκαιες ανταγωνιστικές μεταπολεμικές εκλογές στη χώρα μας».

«Είναι επίσης λογικό οι επαφές να περιλαμβάνουν την παρουσίαση του οράματος του Προέδρου Ποροσένκο και της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης για τους τρόπους τερματισμού του πολέμου με μια δίκαιη, συνολική και διαρκή ειρήνη και για όρια για πιθανούς συμβιβασμούς στα σημεία διαπραγμάτευσης».

Το Politico επικοινώνησε επίσης με τα τέσσερα μέλη του περιβάλλοντος του Τραμπ που αναφέρονται ως εμπλεκόμενα στις συζητήσεις, αλλά δεν έλαβε άμεση απάντηση.

Αποκατάσταση των σχέσεων με τον Τραμπ

Εδώ και μέρες, οι αξιωματούχοι του υπουργικού συμβουλίου Τραμπ πρότειναν ότι ο Ζελένσκι θα πρέπει να παραιτηθεί, εκτός εάν συμφωνήσει πλήρως με το σχέδιο των ΗΠΑ να τερματίσουν γρήγορα τον πόλεμο, ακόμα κι αν αυτό περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία.

Από την εκρηκτική σύγκρουση της περασμένης Παρασκευής στον Λευκό Οίκο, το θέμα της «απομάκρυνσης του Ζελένσκι» έχει ενταθεί μόνο με τους εγχώριους πολιτικούς αντιπάλους του Ουκρανού ηγέτη να αναφέρουν δημόσια, αν και διακριτικά, ότι οι σχέσεις της Ουκρανίας με την Ουάσιγκτον είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να αποκατασταθούν. Αυτό θεωρείται στο Κίεβο ως υπονοούμενη κριτική στον Ζελένσκι, ο οποίος τώρα έχει δηλώσει ότι λυπάται για την αντιπαράθεση της περασμένης εβδομάδας και είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τον Τραμπ για την ειρήνη.

«Βλέπουμε κάποιες πολιτικές φατρίες να αρχίζουν να κινούνται», δήλωσε ο Ρούσλαν Μπορτνικ, διευθυντής του Ουκρανικού Ινστιτούτου Πολιτικής. «Προσπαθούν να δημιουργήσουν άτυπες συνδέσεις ή να χρησιμοποιήσουν τις σχέσεις που έχουν με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ή το περιβάλλον του Τραμπ και να δείξουν την προθυμία τους να συνεργαστούν με την Ουάσιγκτον», είπε στο Politico.

«Μιλούν δημόσια, αν και τα λόγια τους είναι διακριτικά. Αλλά επιδεικνύουν ανεξάρτητη συμπεριφορά για να δείξουν στον Τραμπ ότι είναι έτοιμοι να παίξουν το παιχνίδι του».

«Κατανοούν πολύ ξεκάθαρα ότι χωρίς την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ουκρανία θα ηττηθεί», πρόσθεσε ο Μπόρτνικ.

Αρκετοί ηγέτες κομμάτων και φατριών έκαναν δηλώσεις αυτή την εβδομάδα λέγοντας ότι προτεραιότητα για την Ουκρανία πρέπει να είναι η αποκατάσταση των σχέσεων με τον Τραμπ.

Ανάμεσά τους ο Ρουσλάν Στέφαντσούκ, πρόεδρος του κοινοβουλίου της Ουκρανίας και μέλος του κυβερνώντος κόμματος του Ζελένσκι καθώς και ο Ντμίτρο Ραζούμκοφ, ο οποίος οδήγησε το κόμμα στην κοινοβουλευτική του νίκη το 2019, αλλά επί του παρόντος υπηρετεί ως ανεξάρτητος βουλευτής. Ο Ραζούμκοφ ζήτησε μάλιστα μια επείγουσα κοινοβουλευτική συνεδρίαση για τη σύσταση ειδικής νομοθετικής ομάδας για την επίβλεψη των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η απόφαση του Τραμπ αυτή την εβδομάδα να διακόψει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, απλώς ενίσχυσε τον πολιτικό συναγερμό στην Ουκρανία. Τη Δευτέρα, ο Τραμπ είπε ότι ο Ζελένσκι «δεν θα είναι κοντά για πολύ ακόμη» εάν δεν σημειωθεί πρόοδος σε μια ειρηνευτική συμφωνία που τον ικανοποιεί. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Μάικ Βαλτς είπε ότι η Ουάσιγκτον χρειάζεται «έναν ηγέτη που μπορεί να συμφωνήσει μαζί μας, να αντιμετωπίσει τελικά τους Ρώσους και να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο».

Ο ίδιος ο Ζελένσκι έχει απορρίψει την ιδέα ότι θα παραιτηθεί και αστειεύτηκε με δημοσιογράφους στο Λονδίνο το Σαββατοκύριακο ότι ακόμα κι αν γίνονταν εκλογές φέτος, πιθανότατα θα κέρδιζε.

Οι σύμμαχοι του προέδρου των ΗΠΑ στο Καπιτώλιο διατήρησαν επίσης μια αντιπαλότητα εναντίον του Ζελένσκι, με τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ να υποδηλώνει ότι η Ουκρανία «θα πρέπει να βρει κάποιον νέο» εκτός εάν ο Ζελένσκι έρθει να δει τα πράγματα όπως τα βλέπει ο Τραμπ.

Όλα αυτά ωθούν τους εγχώριους πολιτικούς αντιπάλους του Ζελένσκι και ακόμη και ορισμένους πρώην συμμάχους να τοποθετούν τους εαυτούς τους ως «τους καλύτερους ανθρώπους για να συνεργαστούν με τον Τραμπ. Άνθρωποι που θα συναινούσαν σε πολλά από τα πράγματα στα οποία ο Ζελένσκι δεν συναινεί», όπως είπε ο Ρεπουμπλικανός ειδικός.

Ο Ολεκσάντρ Μερέζκο, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ουκρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε στο podcast του Politico «Power Play» ότι οι εκλογές θα είναι μόνο προς όφελος της Μόσχας.

«Πιστεύω ότι ο Τραμπ δεν ενδιαφέρεται για το αν η Ουκρανία θα έχει εκλογές ή όχι. Είναι ο στόχος του Πούτιν. Ο Τραμπ χρησιμοποιείται από τον Πούτιν για να επιβάλει εκλογές στην Ουκρανία με έναν μόνο σκοπό, να μας υπονομεύσει εκ των έσω. Θέλει να απομακρύνει τον Ζελένσκι γιατί είναι σύμβολο της αντίστασής μας. Ο Πούτιν κατανοεί ότι μια προεκλογική εκστρατεία σε περιόδους πολέμου θα είναι καταστροφική για την ενότητά μας και για τη σταθερότητά μας», είπε.

«Λαθροθήρες» βουλευτές

Οι δονήσεις από την «κατάρρευση» του Οβάλ Γραφείου πυροδοτούν επίσης συζητήσεις για κοινοβουλευτικές ανακατατάξεις.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Τιμοσένκο έχει προσεγγίσει νομοθέτες σε αντίπαλα κόμματα για να προσπαθήσει να τους πείσει να αποστατήσουν και να ενταχθούν στην παράταξή της. Είπε στους νομοθέτες ότι επιδιώκει να διαψεύσει ότι κατά την άποψή της, ο Ζελένσκι δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να προκηρύξει εκλογές σύντομα, παρέχοντας μια χρυσή ευκαιρία να διαμορφώσει μια νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ο ίδιος ο Ζελένσκι έχει απορρίψει την ιδέα ότι θα παραιτηθεί και αστειεύτηκε με δημοσιογράφους στο Λονδίνο το Σαββατοκύριακο ότι ακόμα κι αν γίνονταν εκλογές φέτος, πιθανότατα θα κέρδιζε. «Θα έπρεπε να με εμποδίσετε να συμμετάσχω στις εκλογές», είπε, προτού προτείνει, όπως είχε προηγουμένως, ότι θα παραιτηθεί μόνο εάν η Ουκρανία γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, καθώς αυτό θα σήμαινε ότι η αποστολή του εκπληρώθηκε.

Εκ πρώτης όψεως, οι επιθέσεις του Τραμπ δεν έχουν αποδυναμώσει τον Ζελένσκι, ο οποίος αρχικά έλαβε εκτεταμένους επαίνους, ακόμη και από τους επικριτές, επειδή στάθηκε στη θέση του στο Οβάλ Γραφείο. Ωστόσο, το προβλέψιμο αποτέλεσμα της μάχης γύρω από τον ηγέτη εξασθενεί καθώς απορροφώνται οι πιθανές επιπτώσεις της κατάρρευσης μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον, είπε ο Μπόρτνικ. «Η πολιτική της χώρας είναι εξαιρετικά ρευστή», υποστήριξε.

Η κοινή γνώμη αρχίζει επίσης να μετατοπίζεται σχετικά με τον πόλεμο, με περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού, που αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από τον στρατό και τους συγγενείς τους, να επιθυμεί ο πόλεμος να συνεχιστεί μέχρι να εκδιωχθούν οι Ρώσοι από όλη την Ουκρανία. Ωστόσο, τα δύο τρίτα του πληθυσμού επικεντρώνονται περισσότερο στις συνομιλίες και θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος - με τους μισούς από αυτούς να είναι έτοιμοι να δεχτούν σημαντικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία και οι άλλοι μισοί να επιθυμούν άμεση κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με ανάλυση των δημοσκοπήσεων του ινστιτούτου Bortnik.

Πηγή: politico.eu

