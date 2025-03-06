Νότια Κορέα: 8 τραυματίες από αδέσποτη οβίδα του πυροβολικού

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν την Πέμπτη μετά από ρίψη οβίδας σε μια αστική συνοικία, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και μια εκκλησία κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων με πραγματικά πυρά στο Ποτσεόν της Νότιας Κορέας, δήλωσε αξιωματούχος της πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το Reuters, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι από τους οκτώ ανθρώπους που τραυματίστηκαν, οι τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά.

Το Ποτσεόν βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα (25 μίλια) βορειοανατολικά της Σεούλ και κοντά στα έντονα στρατιωτικοποιημένα σύνορα με τη Βόρεια Κορέα.

Οι αξιωματούχοι της πυροσβεστικής υποψιάστηκαν ότι η οβίδα που έπεσε στην πόλη ήταν από συνεχιζόμενες κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά που πραγματοποιήθηκαν από τη Νότια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ο αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος δεν είχε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το είδος της οβίδας, αλλά είπε ότι οι αρχές της πυροσβεστικής υποψιάζονται ότι ένα μαχητικό αεροσκάφος ενδέχεται να είχε λανθασμένη εκτόξευση κατά τη διάρκεια των ασκήσεων.

Οι φωτογραφίες που κοινοποίησε το ειδησεογραφικό πρακτορείο News1 που ανέφερε ότι ήταν από το σημείο έδειξαν ένα σπίτι που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές με ερείπια σκορπισμένα στο έδαφος δίπλα του.

Το υπουργείο δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη ότι οι δυνάμεις της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ πραγματοποιούν τις πρώτες κοινές ασκήσεις με πραγματικά πυρά στο Ποτσεόν, οι οποίες συνδέονται με ετήσιες στρατιωτικές ασκήσεις που πρόκειται να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα.

Η νοτιοκορεατική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε πως μαχητικό αεροσκάφος της έριξε κατά λάθος οκτώ βόμβες σε χωριό κατά τη διάρκεια στρατιωτικών γυμνασίων, τραυματίζοντας πολίτες.

«Οκτώ βόμβες MK-82 ερρίφθησαν κατά αφύσικο τρόπο από αεροσκάφος KF-16 της πολεμικής αεροπορίας κι εξερράγησαν εκτός της προβλεπόμενης περιμέτρου», ανέφερε, εκφράζοντας τη βαθιά λύπη της για το περιστατικό, που είχε αποτέλεσμα «να τραυματιστούν πολίτες».

Το ατύχημα καταγράφτηκε στο πλαίσιο κοινών γυμνασίων στοιχείων των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας.

