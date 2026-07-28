Από το πρώτο ψυγείο στον πρώτο υπολογιστή: Τα εκθέματα του ΝΟΗΣΙΣ «ζωντανεύουν» την ιστορία της τεχνολογίας

Πώς ήταν η καθημερινότητα πριν από το ψυγείο, το τηλέφωνο, την τηλεόραση ή τον προσωπικό υπολογιστή; Την απάντηση επιχειρεί να δώσει η νέα έκθεση του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη, όπου περισσότερα από 350 αυθεντικά αντικείμενα καταγράφουν την εξέλιξη της τεχνολογίας και τον τρόπο με τον οποίο άλλαξε την ανθρώπινη ζωή.

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να βρεθούν μπροστά σε εκθέματα που σπάνια παρουσιάζονται στο κοινό, όπως ραντάρ εμπορικού πλοίου, κόκπιτ αεροσκάφους του 1934, κινηματογραφικές μηχανές προβολής, ιατρικά μηχανήματα προηγούμενων δεκαετιών, αλλά και ιστορικούς υπολογιστές, ανακαλύπτοντας πώς κάθε τεχνολογικό επίτευγμα διαμόρφωσε τη σύγχρονη κοινωνία.

Ένα ταξίδι στις τεχνολογίες που διαμόρφωσαν τον σύγχρονο κόσμο

Η έκθεση, με τίτλο «Εργαλεία που άλλαξαν τον κόσμο», δεν περιορίζεται στην παρουσίαση παλιών αντικειμένων. Στόχος της είναι να προκαλέσει προβληματισμό για τη σχέση ανθρώπου και τεχνολογίας, αλλά και να αναδείξει ότι κάθε μεγάλη καινοτομία ξεκίνησε ως μια ιδέα που πολλοί θεωρούσαν ανέφικτη.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα εκθέματα βρίσκεται τηλεοπτική κάμερα της Philips, αντίστοιχη με εκείνη που χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη πειραματική τηλεοπτική μετάδοση στην Ελλάδα, κατά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 1960, ένα εγχείρημα που άνοιξε τον δρόμο για την ανάπτυξη της ελληνικής τηλεόρασης.

Την επιμέλεια της έκθεσης είχε ο Λεωνίδας Γυμνόπουλος, ενώ για την υλοποίησή της εργάστηκαν επί 14 μήνες συνολικά 29 άνθρωποι, μεταξύ εργαζομένων και συνεργατών του ΝΟΗΣΙΣ.

Σπάνια εκθέματα και διαδραστικές εμπειρίες

Η έκθεση εκτείνεται σε περίπου 1.000 τετραγωνικά μέτρα και συνδυάζει ιστορικά αντικείμενα με διαδραστικές εφαρμογές.

Οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν 15 αυθεντικές λειτουργικές συσκευές περασμένων δεκαετιών, να συμμετάσχουν σε επτά διαδραστικά παιχνίδια, να παρακολουθήσουν πέντε οπτικοακουστικές προβολές και να εξερευνήσουν ειδικά σχεδιασμένα ηχοτοπία.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν το αυθεντικό μικρόφωνο του πρωτοπόρου του ελληνικού ραδιοφώνου Χρίστου Τσιγγιρίδη, το ψυγείο General Electric της δεκαετίας του 1960, ένας τηλεφωνικός θάλαμος του ΟΤΕ, κινηματογραφικές μηχανές προβολής, πικάπ με δίσκο των Beatles, καθώς και κινητήρας αεροσκάφους Boeing Stearman 75.

Ο πρώτος υπολογιστής της Βόρειας Ελλάδας

Ανάμεσα στα πιο σημαντικά τεχνολογικά κειμήλια της έκθεσης βρίσκεται ο IBM 1620, ο πρώτος κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής που εγκαταστάθηκε στη Βόρεια Ελλάδα και ο δεύτερος συνολικά στη χώρα.

Το σύστημα εγκαταστάθηκε το 1964 στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καταλαμβάνοντας δύο ολόκληρες αίθουσες και επιταχύνοντας υπολογισμούς που μέχρι τότε απαιτούσαν ημέρες ή ακόμη και μήνες εργασίας.

Παρότι για την εποχή θεωρούνταν τεχνολογικό επίτευγμα, η υπολογιστική του ισχύς ήταν απειροελάχιστη σε σύγκριση με έναν σύγχρονο προσωπικό υπολογιστή, ενώ η συνολική μνήμη του ήταν μικρότερη ακόμη και από το μέγεθος ενός αρχείου μουσικής σε μορφή MP3.

Τι διδάσκει το παρελθόν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση της ιστορίας της τεχνολογίας με τις προκλήσεις της εποχής της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όπως επισημαίνει ο Λεωνίδας Γυμνόπουλος, κάθε μεγάλη τεχνολογική αλλαγή συνοδεύτηκε από φόβους και επιφυλάξεις, γεγονός που βοηθά να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη ψυχραιμία και η σημερινή εξέλιξη της ΤΝ. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η πραγματική πρόκληση δεν είναι η ίδια η τεχνολογία, αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να την αξιοποιήσουν.

Στο ίδιο πνεύμα, η πρόεδρος του ΝΟΗΣΙΣ, Έρη Τόκα, τονίζει ότι η κοινωνία χρειάζεται όχι μόνο τεχνολογική γνώση, αλλά και παιδεία ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί υπεύθυνα τα νέα εργαλεία, μέσα από την εκπαίδευση και τον δημόσιο διάλογο.

Η έκθεση πραγματοποιείται στο ΝΟΗΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη, ενώ προσφέρονται και οργανωμένες ξεναγήσεις σε προκαθορισμένες ώρες για ομάδες επισκεπτών.



Πηγή: skai.gr

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