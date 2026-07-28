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Ορλάντο Μπλουμ: Ρομαντικές στιγμές με τη νέα του σύντροφο σε παραλία της Ιταλίας (φωτό)

Ο 49χρονος ηθοποιός και το 28χρονο μοντέλο Luisa Laemmel απόλαυσαν το μπάνιο τους σε παραλιακό κλαμπ, λίγους μήνες μετά τις πρώτες φήμες για τη σχέση τους

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Ορλάντο Μπλουμ

Ρομαντικές διακοπές στην Ιταλία απολαμβάνει ο Ορλάντο Μπλουμ με τη νέα του σύντροφο, Luisa Laemmel. Ο 49χρονος ηθοποιός και το 28χρονο μοντέλο απαθανατίστηκαν σε παραλία, όπου αντάλλαξαν τρυφερές και παιχνιδιάρικες στιγμές μέσα στη θάλασσα.

Το ζευγάρι, το οποίο κρατά μέχρι σήμερα τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πέρασε την ημέρα του στο Alpemare Beach Club, απολαμβάνοντας τον ήλιο και το μπάνιο του.

O ηθοποιός και το μοντέλο άρχισαν να βγαίνουν μετά τον χωρισμό του Μπλουμ από την Κέιτι Πέρι. Οι πρώτες πληροφορίες για τη σχέση τους κυκλοφόρησαν τον Φεβρουάριο, όταν εθεάθησαν να αποχωρούν πιασμένοι αγκαζέ από το Super Bowl, στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας.

Το ταξίδι στην Ιταλία δεν είναι η πρώτη κοινή απόδραση του ζευγαριού. Τον προηγούμενο μήνα, οι δυο τους βρέθηκαν στο Μιλάνο με αφορμή την Εβδομάδα Ανδρικής Μόδας. Η Luisa Laemmel κατάγεται από την Ελβετία και έχει ήδη διαγράψει σημαντική πορεία στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς. Έχει συνεργαστεί με γνωστές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι L’Oréal, YSL Beauty, Maybelline, Max Factor και Calvin Klein.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ορλάντο Μπλουμ
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