Ρομαντικές διακοπές στην Ιταλία απολαμβάνει ο Ορλάντο Μπλουμ με τη νέα του σύντροφο, Luisa Laemmel. Ο 49χρονος ηθοποιός και το 28χρονο μοντέλο απαθανατίστηκαν σε παραλία, όπου αντάλλαξαν τρυφερές και παιχνιδιάρικες στιγμές μέσα στη θάλασσα.

Το ζευγάρι, το οποίο κρατά μέχρι σήμερα τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πέρασε την ημέρα του στο Alpemare Beach Club, απολαμβάνοντας τον ήλιο και το μπάνιο του.

Orlando Bloom, 49, shows off his ripped physique in the beach shower as he puts on a cosy display with bikini-clad model girlfriend Luisa Laemmel, 28, at the beach in Italy https://t.co/BCXLwHQaOq — Daily Mail (@DailyMail) July 28, 2026

O ηθοποιός και το μοντέλο άρχισαν να βγαίνουν μετά τον χωρισμό του Μπλουμ από την Κέιτι Πέρι. Οι πρώτες πληροφορίες για τη σχέση τους κυκλοφόρησαν τον Φεβρουάριο, όταν εθεάθησαν να αποχωρούν πιασμένοι αγκαζέ από το Super Bowl, στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας.

Nem o mar deu trégua! 🤣Orlando Bloom leva 'caldo' durante passeio romântico com modelo na Itália

📸: The Grosby Group pic.twitter.com/cFFPOfW8pW — Quem (@quem) July 28, 2026

Το ταξίδι στην Ιταλία δεν είναι η πρώτη κοινή απόδραση του ζευγαριού. Τον προηγούμενο μήνα, οι δυο τους βρέθηκαν στο Μιλάνο με αφορμή την Εβδομάδα Ανδρικής Μόδας. Η Luisa Laemmel κατάγεται από την Ελβετία και έχει ήδη διαγράψει σημαντική πορεία στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς. Έχει συνεργαστεί με γνωστές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι L’Oréal, YSL Beauty, Maybelline, Max Factor και Calvin Klein.

Orlando Bloom Enjoys Italian Vacation with Swiss Model Girlfriend Luisa Laemmel https://t.co/D62N1OaQ4W — TMZ (@TMZ) July 27, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.