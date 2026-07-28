Κάμπερμπατς, Κάμινγκ και Γουόνγκ υψώνουν φωνή κατά της συγχώνευσης Paramount–Warner Bros.

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι ηθοποιοί Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Άλαν Κάμινγκ και Μπένεντικτ Γουόνγκ ζητούν από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να παρέμβει στην προτεινόμενη συγχώνευση Paramount-Warner Bros., επισημαίνοντας τον κίνδυνο σοβαρής βλάβης στο βρετανικό κοινό.

Στο άρθρο γνώμης τους προς την υπουργό Πολιτισμού Λίζα Νάντι, χαρακτηρίζουν την παρέμβασή της ως μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που θα επηρεάσουν τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τα μέσα ενημέρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου εδώ και μια γενιά.

Οι ηθοποιοί προειδοποιούν ότι η συγχώνευση μπορεί να επιφέρει απολύσεις, ακυρώσεις παραγωγών, μείωση των παραγγελιών ταινιών και λιγότερα ρίσκα στα μέσα οπτικοακουστικής παραγωγής, σημειώνοντας ότι η αρμοδιότητα για την εξέταση της συμφωνίας ανήκει κυρίως στην Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA).

Οι Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Άλαν Κάμινγκ και Μπένεντικτ Γουόνγκ κάλεσαν την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να παρέμβει στην προτεινόμενη συγχώνευση Paramount-Warner Bros., λέγοντας ότι «απειλεί να προκαλέσει τεράστια ζημιά στο βρετανικό κοινό».

Σε άρθρο γνώμης που απευθύνεται στην υπουργό Πολιτισμού Λίζα Νάντι, οι τρεις Άγγλοι ηθοποιοί είπαν ότι η παρέμβασή της θα μπορούσε να «αποδειχθεί μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που έχει λάβει οποιοσδήποτε υπουργός Πολιτισμού για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τα μέσα ενημέρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου εδώ και μια γενιά».

Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι η συγχώνευση θα οδηγήσει σε «απολύσεις, ακυρώσεις παραγωγών, λιγότερες παραγγελίες ταινιών και λιγότερα ρίσκα», αν και αναγνωρίζουν ότι αυτή η πτυχή της συγχώνευσης εμπίπτει λιγότερο στην αρμοδιότητα της υπουργού Πολιτισμού από ό,τι στην Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA), η οποία επίσης εξετάζει τη συμφωνία.

Η Λίζα Νάντι πρέπει να αποφασίσει εάν η συγχώνευση είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Οι Κάμπερμπατς, Κάμινγκ και Γουόνγκ υποστηρίζουν ότι «σίγουρα δεν είναι».

Οι υπογράφοντες το άρθρο γνώμης επισημαίνουν το γεγονός ότι η Paramount κατέχει επί του παρόντος τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Channel 5, καθώς και το CBS στις ΗΠΑ: η εξαγορά της WBD θα έβλεπε το CNN και το CNN International να εντάσσονται επίσης υπό την ίδια ομπρέλα.

«Εάν ένας ιδιοκτήτης με εμπορικό ενδιαφέρον ελέγχει την πρόσβαση και στα δύο αρχεία ειδήσεων του CNN και του CBS, ελέγχει και την πρώτη ύλη της ιστορικής μας μνήμης» αναφέρεται στο άρθρο γνώμης, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Guardian.

«Η Νάντι άνοιξε την πόρτα στην παρέμβαση. Πρέπει να την περάσει, για χάρη όλων όσων δημιουργούν βρετανική τηλεόραση και κινηματογράφο - και όλων όσων την παρακολουθούν. Εάν δεν το κάνει, θα μείνουμε χωρίς τη δυνατότητα να προστατεύσουμε τη βιομηχανία και τον πολιτισμό μας από αυτή την ενοποίηση. Δεν πρέπει να παραμερίσουμε το δημόσιο συμφέρον. Πρέπει να το υπερασπιστούμε και να εμποδίσουμε αυτή τη συγχώνευση» τονίζεται.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη συγχώνευση Paramount-Warner Bros., αν και με ορισμένους όρους. Στις ΗΠΑ, ωστόσο, υπάρχουν αντιδράσεις από πολλές πηγές. Από την Παρασκευή, η Paramount συμφώνησε να αναβάλει τη συγχώνευση έως τη δικαστική απόφαση επί των προσφυγών για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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