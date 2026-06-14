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Ιράν: Ακυρώθηκαν πτήσεις σε αεροδρόμια στο δυτικό τμήμα της χώρας

Οι πτήσεις που αναχωρούν από αεροδρόμια στο δυτικό Ιράν ακυρώθηκαν μετά την απειλή της Τεχεράνης να πλήξει το Ισραήλ ως στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

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Επιβατικό αεροπλάνο πτήση

Οι πτήσεις που αναχωρούν από αεροδρόμια στο δυτικό Ιράν ακυρώθηκαν μετά την απειλή της Τεχεράνης να πλήξει το Ισραήλ σε απάντηση στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια προάστια της Βηρυτού, μετέδωσε σήμερα το βράδυ η ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Οι πτήσεις που αναχωρούν από αεροδρόμια στο δυτικό τμήμα της χώρας ακυρώνονται μέχρι νεωτέρας», αναφέρθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ιράν ακυρώσεις πτήσεων Ισραήλ Βηρυτός Μέση Ανατολή
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