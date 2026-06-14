Channel 12: Ο Τραμπ προσέφερε κίνητρα στο Ιράν για να μην επιτεθεί στο Ισραήλ - Η Τεχεράνη τα απέρριψε και αναμένεται να επιτεθεί σύντομα

Ισραηλινοί αξιωματούχοι που βρίσκονται σε επικοινωνία με την Ουάσιγκτον εκτιμούν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει σύντομα ότι προσφέρει κάτι στο Ιράν ως αντάλλαγμα για τη συγκατάθεση της Τεχεράνης να μην προβεί σε αντίποινα εναντίον του Ισραήλ για την επίθεσή του κατά της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12.

Οι αξιωματούχοι προσέθεσαν ότι δεν είναι ακόμη σαφές ποια θα είναι αυτή η παραχώρηση ή το κίνητρο, αλλά την περιέγραψαν ως το επίκεντρο των εντατικών προσπαθειών που καταβάλλει επί του παρόντος η κυβέρνηση Τραμπ, καθώς επιδιώκει να υπογράψει συμφωνία με το Ιράν τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με το Channel 12, το Ιράν απέρριψε την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών και σκοπεύει να απαντήσει σύντομα στην ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.