Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, προκειμένου να απολογηθεί. Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη.

Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι το θύμα μπήκε στο σπίτι τους για να ληστέψει, κάτι που αρνείται η οικογένεια του θύματος.

Παράλληλα, σήμερα, στις 2 το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι συγκεντρώνονται στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και θα πουν το τελευταίο αντίο στην 41χρονη.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της γυναίκας οφείλεται σε «κακώσεις θώρακος από νύσσον και τέμνον όργανο», δηλαδή σε τραύμα που προκλήθηκε από αιχμηρό αντικείμενο. Όπως διαπιστώθηκε, το χτύπημα ήταν ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς διαπέρασε τον πνεύμονα, προκαλώντας εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία και οδηγώντας στον θάνατό της.

Οι έρευνες για την υπόθεση είναι ακόμα σε πλήρη εξέλιξη, με νέα στοιχεία να εντάσσονται στη δικογραφία.

Πηγή: skai.gr

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