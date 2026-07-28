Το «πράσινο φως» για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου Cronos στην ΑΟΖ της Κύπρου έδωσαν η γαλλική TotalEnergies και η ιταλική Eni, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου το 2028.

Το κοίτασμα, σύμφωνα με την TotalEnergies, αναμένεται να αποδίδει 2,8 εκατ. μετρικούς τόνους LNG ετησίως, ποσότητα που θα διατίθεται ισόποσα στην αγορά από τις δύο εταιρείες.

Η επένδυση αποκτά ιδιαίτερη στρατηγική σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις πηγές ενεργειακού εφοδιασμού της, μετά τον περιορισμό της πρόσβασής της στο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και εν μέσω νέων διαταραχών στις εισαγωγές λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Το Cronos αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις φυσικού αερίου στο Οικόπεδο 6 της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, στην Ανατολική Μεσόγειο. Το έργο αναπτύσσεται από κοινοπραξία της Eni και της TotalEnergies, με ποσοστό συμμετοχής 50% για καθεμία, ενώ διαχειρίστρια είναι η ιταλική εταιρεία.

Τα αποθέματα του κοιτάσματος εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 3 τρισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη μεταφορά του φυσικού αερίου μέσω αγωγού στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της Eni στην Αίγυπτο, όπου θα γίνεται η επεξεργασία και η υγροποίησή του, πριν εξαχθεί προς την Ευρώπη μέσω του τερματικού σταθμού LNG της Νταμιέτα.

«Ως το πρώτο έργο φυσικού αερίου της Κύπρου, το Cronos θα στηρίξει την ανάπτυξη ενός νέου περιφερειακού κόμβου φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας τις υποδομές της Αιγύπτου», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies, Πατρίκ Πουγιανέ.

«Αυτή η νέα ενεργειακή οδός στη Μεσόγειο θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, διαφοροποιώντας τις πηγές προμήθειας LNG», τόνισε ο επικεφαλής της TotalEnergies.





Πηγή: skai.gr

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