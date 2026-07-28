Φωτιά σε αγροτική έκταση στο Σουφλί

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα στο Σουφλί Έβρου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 27 Ιουλίου 2026, περίπου στις 13:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Διδυμοτείχου.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή: skai.gr

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