Φρίκη στη Γαλλία: Πέντε νεκρά βρέφη βρέθηκαν σε χαρτόκουτα εντός σπιτιού

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία η υπόθεση εύρεσης πέντε νεκρών νεογέννητων μέσα σε χαρτόκουτα, σε σπίτι ζευγαριού στην πόλη Οράνζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Le Parisien, η 32χρονη μητέρα γέννησε στο νοσοκομείο το βράδυ της Δευτέρας. Όταν επέστρεψε, φέρεται να τσακώθηκε με τον σύζυγό της, ο οποίος μετά τον καβγά αποφάσισε να ψάξει σε κάποια κουτιά που βρίσκονταν στο σπίτι. Τότε, ανακάλυψε τη σορό ενός βρέφους σε αποσύνθεση.

Κατά το ρεπορτάζ, ο άνδρας μετέφερε στο νοσοκομείο το μακάβριο εύρημα, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ξεκίνησαν έρευνες στο σπίτι του ζευγαριού, όπου ανακαλύφθηκαν ακόμη τέσσερα νεκρά βρέφη, τυλιγμένα σε πλαστικές σακούλες μέσα σε κουτιά.

Για το ζευγάρι δεν υπήρχαν καταγγελίες στο παρελθόν, ενώ έχουν άλλα δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 12 ετών. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο σύζυγος έλειπε συχνά από το σπίτι λόγω εργασίας, ενώ η 32χρονη ασχολείται με τα οικιακά.

Οι έρευνες για τη φρικιαστική αυτή υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

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