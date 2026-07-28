Επίσημα στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας ο Ζιντάν

«Έχω ξαναπεί ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για να κάνεις στην προπονητική απ’ το ν’ αναλάβεις την εθνική ομάδα της πατρίδας σου. Είναι τεράστια χαρά και είμαι υπερήφανος που βρίσκομαι στον πάγκο της Γαλλίας». Με αυτά τα λόγια ο Ζινεντίν Ζιντάν οριστικοποίησε την παρουσία του στην άκρη του πάγκου των «τρικολόρ», ώστε ν’ αντικαταστήσει τον Ντιντιέ Ντεσάν και ν’ ανοίξει νέο κεφάλαιο ιστορίας η εθνική Γαλλίας, έπειτα από 14 χρόνια!

«Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για όλους μας. Πάνε 14 χρόνια από την τελευταία φορά που είχαμε βρεθεί σε διαδικασία αναζήτησης και πρόσληψης προπονητή. Θα ήθελα να χαιρετίσω τη δουλειά και τα επιτεύγματα του Ντιντιέ Ντεσάν» ήταν τα λόγια του προέδρου της γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο «Ζιζού» έχει διάρκεια τεσσάρων ετών, για να φτάσει μέχρι και το Μουντιάλ του 2030.

𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘, 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🐓🇫🇷 pic.twitter.com/5ocGyYETNm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026

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