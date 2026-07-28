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Επίσημα στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας ο Ζιντάν

Ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι κι επίσημα, πια, στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Γαλλίας στη μετά – Ντεσάν εποχή των «τρικολόρ»! Υπέγραψε για 4 χρόνια και παρουσιάστηκε  

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Ζινεντίν Ζιντάν

«Έχω ξαναπεί ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για να κάνεις στην προπονητική απ’ το ν’ αναλάβεις την εθνική ομάδα της πατρίδας σου. Είναι τεράστια χαρά και είμαι υπερήφανος που βρίσκομαι στον πάγκο της Γαλλίας». Με αυτά τα λόγια ο Ζινεντίν Ζιντάν οριστικοποίησε την παρουσία του στην άκρη του πάγκου των «τρικολόρ», ώστε ν’ αντικαταστήσει τον Ντιντιέ Ντεσάν και ν’ ανοίξει νέο κεφάλαιο ιστορίας η εθνική Γαλλίας, έπειτα από 14 χρόνια!

«Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για όλους μας. Πάνε 14 χρόνια από την τελευταία φορά που είχαμε βρεθεί σε διαδικασία αναζήτησης και πρόσληψης προπονητή. Θα ήθελα να χαιρετίσω τη δουλειά και τα επιτεύγματα του Ντιντιέ Ντεσάν» ήταν τα λόγια του προέδρου της γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο «Ζιζού» έχει διάρκεια τεσσάρων ετών, για να φτάσει μέχρι και το Μουντιάλ του 2030.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Γαλλία Ζινεντίν Ζιντάν ποδόσφαιρο
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