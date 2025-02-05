WSJ: Ο Τραμπ «απολύει» όλο το προσωπικό της CIA με πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου

Η CIA (Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών) πρόσφερε την Τρίτη πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου σε ολόκληρο το εργατικό της δυναμικό, σε μια προσπάθεια να ευθυγραμμιστεί στη «νέα εποχή», δηλαδή τις προτεραιότητες του προέδρου Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των καρτέλ ναρκωτικών.

Η CIA φαίνεται πως είναι η πρώτη αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών που είπε στους υπαλλήλους της ότι μπορούν να παραιτηθούν από τις δουλειές τους και να λάβουν περίπου οκτώ μήνες αμοιβής και επιδόματα, ως μέρος της προσπάθειας του Ντόναλντ Τραμπ να κάνει περικοπές στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Η προσφορά, που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα και αφορούσε αρχικές τις περισσότερες μη στρατιωτικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες, εξαιρεί ορισμένες κατηγορίες ομοσπονδιακών εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν θέσεις στην εθνική ασφάλεια.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal η υπηρεσία παγώνει επίσης τις προσλήψεις ατόμων που έχουν ήδη δεχθεί υπό όρους προσφορά εργασίας, αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη έναν βοηθό του διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ.

Ο ανώνυμος αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι ορισμένες από αυτές τις παγωμένες προσφορές εργασίας είναι πιθανό να ακυρωθούν, εάν οι αιτούντες δεν έχουν το «κατάλληλο υπόβαθρο» για τους νέους στόχους της υπηρεσίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση των καρτέλ ναρκωτικών, τον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ και την «υπονόμευση της Κίνας», σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η κίνηση είναι μέρος ενός ριζικού «λίφτινγκ» της αμερικανικής κυβέρνησης από τον Τραμπ, ο οποίος έχει υποσχεθεί να μειώσει ριζικά το ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό στο όνομα της «αποτελεσματικότητας και της λιτότητας», κάτι που έχει προκαλέσει σοκ στην Ουάσιγκτον.

Η έκθεση σχετικά με το πρόγραμμα εθελουσίας στη CIA - το έργο της οποίας, δηλαδή η συλλογή πληροφοριών από το εξωτερικό είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ - έρχεται λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε το έκτακτο σχέδιο των ΗΠΑ να «καταλάβουν και να ισοπεδώσουν τη Λωρίδα της Γάζας».

Η CIA δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου για σχολιασμό.



Πηγή: skai.gr

