ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Οχάιο - Πολλοί τραυματίες

Πυροβολισμούς σε αποθήκη στην πόλη Νιού Όλμπανι στην πολιτεία του Οχάιο ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή

Οι αστυνομικοί πρόσθεσαν αργότερα ότι υπάρχουν τουλάχιστον πέντε τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η σοβαρότητα των τραυματισμών τους δεν είναι γνωστή.

Ο δράστης ή οι δράστες είναι άγνωστοι προς το παρόν.

«Ο ύποπτος ή οι ύποπτοι είναι άγνωστοι προς το παρόν», δήλωσε η αστυνομία του Νιου Όλμπανι, προτρέποντας τους κατοίκους να μείνουν σπίτια τους και να αποφύγουν την περιοχή.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μετά από καυγά μεταξύ δύο ατόμων.

🚨🇺🇸 Mass shooting reported at Manufacturing Plant, New Albany, Ohio Police have locked the plant down with suspect still reported to be at large. pic.twitter.com/Cux9Sf9HCW

🚨#BREAKING: A Level One mass casualty event has been declared due to an active shooter situation after multiple victims were shot in the KDC/One manufacturing plant⁰⁰📌#NewAlbany | #Ohio⁰⁰At this time Numerous law enforcement officers and emergency crews are currently on the… pic.twitter.com/qV0ZBtnLMy