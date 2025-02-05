ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Οχάιο - Πολλοί τραυματίες

Πυροβολισμούς σε αποθήκη στην πόλη Νιού Όλμπανι στην πολιτεία του Οχάιο ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.
Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή
Οι αστυνομικοί πρόσθεσαν αργότερα ότι υπάρχουν τουλάχιστον πέντε τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η σοβαρότητα των τραυματισμών τους δεν είναι γνωστή.
Ο δράστης ή οι δράστες είναι άγνωστοι προς το παρόν.
«Ο ύποπτος ή οι ύποπτοι είναι άγνωστοι προς το παρόν», δήλωσε η αστυνομία του Νιου Όλμπανι, προτρέποντας τους κατοίκους να μείνουν σπίτια τους και να αποφύγουν την περιοχή.
Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μετά από καυγά μεταξύ δύο ατόμων.
🚨🇺🇸 Mass shooting reported at Manufacturing Plant, New Albany, Ohio— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) February 5, 2025
Police have locked the plant down with suspect still reported to be at large. pic.twitter.com/Cux9Sf9HCW
🚨#BREAKING: A Level One mass casualty event has been declared due to an active shooter situation after multiple victims were shot in the KDC/One manufacturing plant⁰⁰📌#NewAlbany | #Ohio⁰⁰At this time Numerous law enforcement officers and emergency crews are currently on the… pic.twitter.com/qV0ZBtnLMy— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 5, 2025
BREAKING: Suspect in custody after mass shooting at KDC/One New Albany, Ohio. - 10TVpic.twitter.com/9CNcrY4TqW— AZ Intel (@AZ_Intel_) February 5, 2025
🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) February 5, 2025
ACTIVE SHOOTER AT A
NEW ALBANY OHIO MASSIVE POLICE AND EMERGENCY PRESENCE AT KDC/ONE COLUMBUS WAREHOUSE
AT INDUSTRIAL PARK ON
SMITHS MILL ROAD MULTIPLE PEOPLE INJURED. pic.twitter.com/M7ga83vHLL
New Albany Police are currently responding to an active shooter situation at KDC/One. It is currently an active scene, and police are locking down the building.Stay informed: https://t.co/6CiVk4oraJ pic.twitter.com/ufc82M3jvd— NewAlbanyOhio (@NewAlbanyOhio) February 5, 2025
