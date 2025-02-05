Λογαριασμός
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Οχάιο - Τουλάχιστον 5 τραυματίες - Δείτε βίντεο

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και ζητά τους κατοίκους να μείνουν σπίτια τους - Ο δράστης ή οι δράστες είναι άγνωστοι προς το παρόν

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Οχάιο - Πολλοί τραυματίες

Πυροβολισμούς σε αποθήκη στην πόλη Νιού Όλμπανι στην πολιτεία του Οχάιο ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή

Οι αστυνομικοί πρόσθεσαν αργότερα ότι υπάρχουν τουλάχιστον πέντε τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η σοβαρότητα των τραυματισμών τους δεν είναι γνωστή.

Ο δράστης ή οι δράστες είναι άγνωστοι προς το παρόν.

«Ο ύποπτος ή οι ύποπτοι είναι άγνωστοι προς το παρόν», δήλωσε η αστυνομία του Νιου Όλμπανι, προτρέποντας τους κατοίκους να μείνουν σπίτια τους και να αποφύγουν την περιοχή.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μετά από καυγά μεταξύ δύο ατόμων.

