Απάντηση Σαουδικής Αραβίας στον Τραμπ: Δεν θα υπάρξουν δεσμοί με το Ισραήλ χωρίς παλαιστινιακό κράτος

Η Σαουδική Αραβία ανέφερε ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ χωρίς τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, διαψεύδοντας τον ισχυρισμό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ριάντ δεν απαιτούσε παλαιστινιακή πατρίδα όταν είπε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να καταλάβουν τη Λωρίδα της Γάζας.

Σημειώνεται ότι σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον κατεστραμμένο από τον πόλεμο θύλακα μετά την επανεγκατάσταση των Παλαιστινίων αλλού και θα τον αναπτύξουν οικονομικά.

Η Σαουδική Αραβία απορρίπτει κάθε προσπάθεια εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη γη τους, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη, προσθέτοντας ότι η στάση της έναντι των Παλαιστινίων δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν επιβεβαίωσε τη θέση του βασιλείου με «σαφή και ρητό τρόπο» που δεν επιτρέπει καμία ερμηνεία υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ανέφερε η ανακοίνωση.

Οποιαδήποτε προτεινόμενη εκτόπιση των Παλαιστινίων είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα τόσο μεταξύ των Παλαιστινίων όσο και μεταξύ των αραβικών χωρών.

Όσον αφορά τη σαουδαραβική πολιτική στη Μέση Ανατολή, το διακύβευμα είναι υψηλό τόσο για τον Τραμπ όσο και για το Ισραήλ, σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Οι ΗΠΑ είχαν ηγηθεί πολύμηνης διπλωματίας για να πείσουν τη Σαουδική Αραβία, ένα από τα πιο ισχυρά αραβικά κράτη, να εξομαλύνει τους δεσμούς της με το Ισραήλ και να αναγνωρίσει τη χώρα. Όμως ο πόλεμος στη Γάζα, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023, οδήγησε το Ριάντ να βάλει το θέμα στον «πάγο» μπροστά στην αραβική οργή για την επίθεση του Ισραήλ.

Ο Τραμπ θα ήθελε η Σαουδική Αραβία να ακολουθήσει τα βήματα χωρών όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ένα εμπορικό και επιχειρηματικό κέντρο της Μέσης Ανατολής, και το Μπαχρέιν, τα οποία υπέγραψαν τις λεγόμενες Συμφωνίες του Αβραάμ το 2020 και εξομάλυναν τους δεσμούς με το Ισραήλ.

Με τον τρόπο αυτό, έγιναν τα πρώτα αραβικά κράτη εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα που έσπασαν ένα μακροχρόνιο ταμπού.

Η καθιέρωση δεσμών με τη Σαουδική Αραβία θα ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα για το Ισραήλ, επειδή το βασίλειο έχει τεράστια επιρροή στη Μέση Ανατολή, στον ευρύτερο μουσουλμανικό κόσμο και είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο.

