Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο κατηγόρησε χθες Τρίτη τις κυβερνήσεις της Νικαράγουας, της Βενεζουέλας και της Κούβας, «εχθρούς της ανθρωπότητας», κατ’ αυτόν ότι «δημιούργησαν» τη μεταναστευτική κρίση στο δυτικό ημισφαίριο.

«Αυτά τα τρία καθεστώτα (...) στη Νικαράγουα, στη Βενεζουέλα και στην Κούβα είναι εχθροί της ανθρωπότητας και δημιούργησαν μεταναστευτική κρίση. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα τρία καθεστώτα, δεν θα είχαμε μεταναστευτική κρίση στο ημισφαίριο», δήλωσε ο κ. Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Κόστα Ρίκα.

«Τη δημιούργησαν επειδή τα συστήματα δεν λειτουργούν», επέμεινε, μιλώντας στα ισπανικά, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, γιος κουβανών μεταναστών στις ΗΠΑ.

«Η ξεδιαντροπιά καταλαμβάνει για ακόμη μια φορά τους κυνικούς πολιτικούς των ΗΠΑ», ήταν η αντίδραση μέσω X του προέδρου της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

«Είναι αποδεδειγμένο ότι η μεταναστευτική έξοδος στην Κούβα είναι ανάλογη με τη σκλήρυνση του αποκλεισμού, που στερεί από τον λαό μας απόλυτα απαραίτητα αγαθά», συνέχισε.

«Η ανθρωπότητα διατρέχει κίνδυνο εξαιτίας του νεοφασισμού σας», πρόσθεσε ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας Ιβάν Χιλ από την πλευρά του πρόσαψε στον κ. Ρούμπιο «νοσηρή εμμονή» με τη Βενεζουέλα, τη Νικαράγουα και την Κούβα. Οι «μοναδικοί εχθροί της ανθρωπότητας είναι αυτοί που, με τις μηχανές πολέμου τους και με τις καταχρήσεις τους, σπέρνουν εδώ και δεκαετίες το χάος και τη δυστυχία στον μισό κόσμο», τόνισε μέσω Telegram.

Στην Κόστα Ρίκα, όπου συνέχισε την περιοδεία του στην κεντρική Αμερική στο πλαίσιο της οποίας επισκέφθηκε προηγουμένως τον Παναμά και το Ελ Σαλβαδόρ, ο κ. Ρούμπιο αναφέρθηκε στη γειτονική Νικαράγουα, όπου ο πρόεδρος Ντανιέλ Ορτέγα και η σύζυγός του Ροσάριο Μουρίγιο απέκτησαν την περασμένη εβδομάδα απόλυτη εξουσία, χάρη σε αναθεώρηση του Συντάγματος.

«Η Νικαράγουα έχει μετατραπεί σε οικογενειακή δυναστεία με μια συμπρόεδρο», όπου οι αρχές «επιδιώκουν στην ουσία (...) να εξαλείψουν την καθολική εκκλησία», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Και είδαμε τι χρειάστηκε να αντιμετωπίσετε εσείς εδώ (στην Κόστα Ρίκα), χιλιάδες Νικαραγουανούς που διέφυγαν για να σωθούν από το σύστημα, για τον ίδιο λόγο» που φεύγουν πολίτες της Κούβας και της Βενεζουέλας, επέμεινε ο αμερικανός ΥΠΕΞ.

Ο αγώνας κατά της παράνομης μετανάστευσης, της «εισβολής» κατ’ αυτόν, βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ: κατά την πρώτη εβδομάδα της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο απελάθηκαν εκατοντάδες μετανάστες, αλυσοδεμένοι, προς διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Το μεταναστευτικό ζήτημα συγκαταλέγεται στις διαστάσεις-κλειδιά της περιοδείας του Μάρκο Ρούμπιο, του πρώτου ταξιδιού του στο εξωτερικό αφότου ανέλαβε το αξίωμα του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, από το Σάββατο. Έφθασε στη Γουατεμάλα χθες νωρίς το απόγευμα κι αναμένεται να ολοκληρώσει τον περίπλου του στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

