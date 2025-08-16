WSJ: Η Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον αναμένει εντολή για να φέρει όπλα

Οι στρατιώτες της Εθνοφρουράς που έχουν αναπτυχθεί στην Ουάσιγκτον αναμένεται να λάβουν τις επόμενες ημέρες εντολή να φέρουν όπλα, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Η αλλαγή αυτή έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς για να «ανακτήσουν» την πρωτεύουσα από «βίαιους εγκληματίες».

Μέχρι τώρα, οι 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς που στάλθηκαν στην πόλη δεν ήταν οπλισμένοι, σε αντίθεση με πολλούς ομοσπονδιακούς αστυνομικούς που επιχειρούν στην περιοχή. «Τα όπλα είναι διαθέσιμα αν χρειαστεί, αλλά παραμένουν στον οπλοστάσιο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο αμερικανικός στρατός την Πέμπτη.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, ορισμένα μέλη της Εθνοφρουράς ενημερώθηκαν να αναμένουν εντολή για να οπλοφορούν, χωρίς όμως μέχρι το Σάββατο το πρωί να έχει εκδοθεί επίσημη διαταγή, σύμφωνα με αξιωματούχο του Πενταγώνου.

Από την άφιξή τους την Τρίτη, τα καθήκοντά τους επικεντρώνονται κυρίως σε εμφανή παρουσία σε δημόσιους χώρους, καθώς και σε διοικητικές και υλικοτεχνικές αποστολές.



Πηγή: skai.gr

