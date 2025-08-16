ΗΠΑ: Η Δυτική Βιρτζίνια στέλνει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον

Ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια Πάτρικ Μόρισεϊ αναπτύσσει 300 ως 400 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Περιφέρεια της Κολούμπια κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης Τραμπ, αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη. Η ανάπτυξη αυτή αποτελεί «επίδειξη δέσμευσης στη δημόσια ασφάλεια και την περιφερειακή συνεργασία» και θα περιλαμβάνει την παροχή εξοπλισμού και εξειδικευμένης εκπαίδευσης, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο Ντρου Γκάλανγκ, εκπρόσωπος του Μόρισεϊ, δήλωσε πως η Εθνοφρουρά της πολιτείας έλαβε αργά χθες, Παρασκευή, το βράδυ διαταγή να στείλει εξοπλισμό και προσωπικό στην Περιφέρεια της Κολούμπια (Ουάσινγκτον) και εργάζεται για να οργανώσει την ανάπτυξη. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον και ότι παίρνει προσωρινά τον έλεγχο της αστυνομίας της πόλης για να περιορίσει αυτό που περιέγραψε ως έκτακτη επείγουσα κατάσταση λόγω της εγκληματικότητας και των αστέγων στην πρωτεύουσα της χώρας.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε σήμερα ότι περισσότεροι στρατιώτες της Εθνοφρουράς θα κληθούν στην Ουάσινγκτον για να «προστατεύσουν ομοσπονδιακά περιουσιακά στοιχεία, να δημιουργήσουν ασφαλές περιβάλλον για τους αξιωματούχους της επιβολής του νόμου ώστε να εκτελούν τα καθήκοντά τους όταν απαιτείται, και για να εξασφαλίσουν ορατή παρουσία ώστε να αποτρέψουν το έγκλημα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, το 2024 τα βίαια εγκλήματα ήταν τα λιγότερα των 30 τελευταίων ετών στην Ουάσινγκτον, η οποία είναι μια αυτοκυβερνώμενη ομοσπονδιακή περιφέρεια υπό τη δικαιοδοσία του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Αξιωματούχοι της Περιφέρειας της Κολούμπια (District of Columbia, DC) και η κυβέρνηση Τραμπ διαπραγματεύθηκαν χθες, Παρασκευή, μια συμφωνία για να παραμείνει ο διορισμένος από τη δήμαρχο της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ αρχηγός της αστυνομίας επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης, αφού ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουάσινγκτον Μπράιαν Σουάλμπ προσέφυγε στη δικαιοσύνη για να εμποδίσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να πάρει υπό τον έλεγχό της την αστυνομία της πρωτεύουσας.

Ο Τραμπ, ένας Ρεπουμπλικανός που έχει πει πως μπορεί να προχωρήσει σε παρόμοιες ενέργειες και σε άλλες πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, επιδιώκει στη δεύτερη θητεία του να επεκτείνει τις εξουσίες της προεδρίας παρεμβαίνοντας ο ίδιος στις υποθέσεις μεγάλων τραπεζών, δικηγορικών εταιρειών και ελίτ πανεπιστημίων. Δεν είναι σαφές πώς η κυβέρνηση θα μπορούσε να αναπτύξει και αλλού στρατιώτες της Εθνοφρουράς. Ομοσπονδιακός δικαστής στο Σαν Φρανσίσκο αναμένεται τις ερχόμενες εβδομάδες να εκδώσει απόφαση για το αν ο Τραμπ παραβίασε το νόμο αναπτύσσοντας τον Ιούνιο στρατιώτες της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες χωρίς την έγκριση του κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ. Η Εθνοφρουρά λειτουργεί ως μια πολιτοφυλακή που λογοδοτεί στους κυβερνήτες των 50 πολιτειών, εκτός όταν καλείται σε ομοσπονδιακή υπηρεσία. Εντούτοις η Πολιτοφυλακή της Περιφέρειας της Κολούμπια αναφέρει απ' ευθείας στον πρόεδρο.

Πηγή: skai.gr

