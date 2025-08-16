Οι ηγέτες των «Οκτώ της Βόρειας και Βαλτικής Ευρώπης» εξέδωσαν κοινή δήλωση επαναβεβαιώνοντας την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρξουν αποφάσεις για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία, ούτε αποφάσεις για την Ευρώπη χωρίς την Ευρώπη».

«Για να επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη, το επόμενο βήμα πρέπει να γίνει μαζί με την Ουκρανία. Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Οι χώρες που συνυπογράφουν είναι η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Ισλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Νορβηγία και η Σουηδία.

«Η εμπειρία έχει δείξει ότι ο Πούτιν δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος», υπογραμμίζουν οι ηγέτες. «Τελικά, είναι ευθύνη της Ρωσίας να τερματίσει τις κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Η ρωσική επιθετικότητα και οι ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες της αποτελούν τις ρίζες αυτού του πολέμου».

Η χώρες που υπογράφουν τη δήλωση χαιρετίζουν τις πληροφορίες για τις συζητήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με Ευρωπαίους αξιωματούχους για παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι «δεν θα πρέπει να υπάρξουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ή στη συνεργασία της με άλλες χώρες» και ότι «η Ρωσία δεν έχει δικαίωμα βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ».

Οι ηγέτες δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την παροχή όπλων στην Ουκρανία και την ενίσχυση της άμυνας της Ευρώπης, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα συνεχίσουν να ενισχύουν τις κυρώσεις και τα οικονομικά μέτρα «για όσο διάστημα η Ρωσία συνεχίζει τις δολοφονίες».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.