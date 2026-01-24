Λογαριασμός
Σοκ στην Πάτρα: Δύο νεαρά άτομα έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στην Παραλία

Ένα αγόρι και ένα κορίτσι άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο- Το αυτοκίνητό τους, καρφώθηκε σε ένα φανάρι υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες 

Δυστύχημα Πάτρα

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα το βράδυ του Σαββάτου στην Παραλία Πατρών, στην παλιά Εθνική οδό, στο ύψος των σχολείων.

Ένα μικρό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι προσέκρουσε σε φανάρι με αποτέλεσμα να χάσουν και οι δύο τη ζωή τους. Το συμβάν έγινε περίπου στις 22:40.

Η πυροσβεστική και το ασθενοφόρο έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο. Το αυτοκίνητο είχε σχεδόν κοπεί στη μέση, και μόλις τα δύο νεαρά παιδιά απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παλμό, ήταν φανερό πως είχαν χάσει τη ζωή τους.

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε και επίσημα ο θάνατός τους.

Πάτρα ατύχημα
