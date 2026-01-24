Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα το βράδυ του Σαββάτου στην Παραλία Πατρών, στην παλιά Εθνική οδό, στο ύψος των σχολείων.

Ένα μικρό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι προσέκρουσε σε φανάρι με αποτέλεσμα να χάσουν και οι δύο τη ζωή τους. Το συμβάν έγινε περίπου στις 22:40.

Η πυροσβεστική και το ασθενοφόρο έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο. Το αυτοκίνητο είχε σχεδόν κοπεί στη μέση, και μόλις τα δύο νεαρά παιδιά απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παλμό, ήταν φανερό πως είχαν χάσει τη ζωή τους.

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε και επίσημα ο θάνατός τους.

Πηγή: skai.gr

