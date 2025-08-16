Ουκρανία: Απογοήτευση από το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής Τραμπ-Πούτιν

Θυμό και απογοήτευση εξέφραζαν οι Ουκρανοί το Σάββατο για την αποτυχία των Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν να συμφωνήσουν ακόμη και με εκεχειρία στην Ουκρανία, αλλά και με την εικόνα του πρόεδρου των ΗΠΑ να υποδέχεται με κόκκινο χαλί τον Ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα.

Όπως αναφέρει, το Reuters, ο Τραμπ κάλεσε την Ουκρανία να συνάψει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου επειδή «η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη». Ο Τραμπ είπε επίσης ότι συμφωνεί με τον Πούτιν ότι οι πλευρές θα πρέπει να επικεντρωθούν σε μια συνολική ειρηνευτική διευθέτηση, όχι μέσω εκεχειρίας, όπως απαιτούν το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του - μέχρι τώρα με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

«Αυτός (ο Πούτιν) κέρδισε. Ο Τραμπ έδειξε τη στάση του απέναντί του, και ταυτόχρονα απέναντί μας. Αυτή η συνάντηση δεν τελείωσε καλά για την Ουκρανία», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας 26χρονος στρατιώτης που έδωσε μόνο το διακριτικό κλήσης του «Τζά».

«... πρέπει να τερματίσουμε τον πόλεμο. Πρέπει πραγματικά να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να μιλήσουμε, να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, γιατί κάθε μέρα πεθαίνουν, τραυματίζονται μαχητές».

Ο «Τζά» ήταν νονός σε μια βάπτιση σε μια εκκλησία στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, μία από τις τέσσερις περιοχές που η Ρωσία ισχυρίζεται ότι έχει προσαρτήσει, αν και δεν τις ελέγχει πλήρως.

«Βόμβες θα συνεχίσουν να πέφτουν πάνω μας»

«Αυτοί (ο Πούτιν και ο Τραμπ) έκαναν κάποιες συμφωνίες για τα κράτη τους», δήλωσε ο Βίκτορ Τκατς, ιερέας που τέλεσε τη βάπτιση. «Και εδώ στην Ουκρανία, στη Ζαπορίζια, στην περιοχή Ζαπορίζια, θα συνεχίσουμε να υποφέρουμε, οι βόμβες θα συνεχίσουν να πέφτουν πάνω μας».

Κάποιοι εξοργίστηκαν που ο Τραμπ είχε προσκαλέσει τον Πούτιν στις ΗΠΑ και τον αντιμετώπισε με τέτοιο σεβασμό, ως ίσον προς ίσο.

Ο Πούτιν έχει εξοστρακιστεί από τους Δυτικούς ηγέτες από τότε που ξεκίνησε τη γενικευμένη εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, κατηγορούμενος για το έγκλημα πολέμου της εκτόπισης εκατοντάδων παιδιών από την Ουκρανία, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

«Κυριολεκτικά χθες, ένας βαλλιστικός πύραυλος εξαπολύθηκε στο Σούμι. Και αυτό το ζώο (σ.σ ο Πούτιν) πετάει στην Αλάσκα όπου ο κόσμος τον χειροκροτεί και το κόκκινο χαλί στρώνεται μπροστά του», σημείωσε η Χάνα Κουτσερένκο, ένα 25χρονο μοντέλο, στο Κίεβο. «Πώς είναι δυνατό αυτό τώρα;»



Μια «πειραγμένη» εικόνα του Τραμπ και του Πούτιν να ανταλλάσσουν χειραψία στον αεροδιάδρομο με φόντο βομβαρδισμένα πολυκατοικίες στην Ουκρανία κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο.

«Δεν ξέρω καν τι σκέφτεται ο Τραμπ. Έχω την εντύπωση ότι είναι ακριβώς ο ίδιος (με τον Πούτιν)», δήλωσε η συνταξιούχος από το Κίεβο, Τετιάνα Βορομπέι. «Είναι πανομοιότυποι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.