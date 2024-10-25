Η Χεζμπολάχ εκτοξεύει πυραύλους στο Ισραήλ για περισσότερο από ένα χρόνο για να δείξει την αλληλεγγύη της στους Παλαιστίνιους στη Γάζα. Οι επιθέσεις της έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες και παρά τα τιμωρητικά χτυπήματα από το Ισραήλ η σιίτικη οργάνωση έχει δείξει πως έχει ακόμα αντοχές.

Αν και αποδυναμωμένη αφού έχουν σκοτωθεί κορυφαία στελέχη της η Χεζμπολάχ αντεπιτίθεται, εξαπολύει ενέδρες στα ισραηλινά στρατεύματα στον Λίβανο, ενισχύει επιθέσεις με drone και πυραύλους βαθύτερα στο Ισραήλ και εξακολουθεί να είναι σε θέση να μετατρέψει τη φονικότερη σύγκρουση του Λιβάνου εδώ και δεκαετίες.

Η εισβολή του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο στα τέλη Σεπτεμβρίου, η οποία έχει εκτοπίσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, είχε σκοπό να αναγκάσει τη Χεζμπολάχ να σταματήσει τις επιθέσεις της. Αυτό όμως δε συμβαίνει.

Μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Χεζμπολάχ το Σαββατοκύριακο έπληξε την κατοικία του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην Καισάρεια του κεντρικού Ισραήλ, περισσότερο από 40 μίλια από τα σύνορα του Λιβάνου. Νωρίτερα, ένα ακόμη drone που πέρασε την ισραηλινή αεράμυνα έπεσε σε στρατιωτική βάση σκοτώνοντας τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες μιας επίλεκτης μονάδας του στρατού, επίσης στο κεντρικό Ισραήλ.

Τη Δευτέρα, η Χεζμπολάχ δημοσίευσε βίντεο που δείχνει να χτυπά μια ομάδα Ισραηλινών στρατιωτών στο χωριό Ramyeh στο νότιο Λίβανο.

Η οργάνωση εκτόξευσε εκατοντάδες ρουκέτες το περασμένο Σαββατοκύριακο ενώ μόνο 140 εκτόξευσε την περασμένη Τρίτη, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Τις προηγούμενες εβδομάδες ήταν κατά μέσο όρο μόνο μερικές δεκάδες την ημέρα. Αν και οι εκτοξεύσεις της εξακολουθούν να είναι μικρότερες σε αριθμό από ό,τι περίμεναν οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι σε περίπτωση πλήρους πολέμου, ένδειξη των υποβαθμισμένων δυνατοτήτων της ομάδας, η Χεζμπολάχ έχει την ικανότητα να ανασυντάσσεται γρήγορα υπό πίεση. Οι ένοπλες μονάδες της έχουν εκπαιδευτεί για να λειτουργούν με κάποιο βαθμό αυτονομίας, κάτι που τους διευκολύνει να συνεχίσουν να πολεμούν ακόμα και όταν κορυφαία στελέχη σκοτώνονται και οι εσωτερικές επικοινωνίες τους είναι απενεργοποιημένες, υποστηρίζουν στρατιωτικοί αναλυτές στην Wall Street Journal.

Αυτή η ικανότητα επιβίωσης της Χεζμπολάχ και η συνέχιση των μαχών αυξάνει τον κίνδυνο το Ισραήλ να στείλει τον στρατό του στα βάθη του Λιβάνου προκαλώντας μια αιματηρή και παρατεταμένη σύγκρουση.

«Η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να έχει τη βασική στρατηγική της, η οποία είναι να διατηρήσει τη θέση της στο νότο ενόψει κάθε είδους ισραηλινής χερσαίας επίθεσης ή εισβολής ή προέλασης», δήλωσε ο Rym Momtaz, αναλυτής ασφαλείας με έδρα το Παρίσι στο Carnegie Europe, ένα ινστιτούτο πολιτικής. «Είναι το γήπεδο της Χεζμπολάχ. Γνωρίζουν κάθε γωνιά και θα χρησιμοποιήσουν αυτό το πλεονέκτημα».

Στρατιωτικοί αναλυτές λένε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν επίσης υποβαθμίσει την πυραυλική δύναμη της Χεζμπολάχ. Η ισραηλινή επιτήρηση έχει δυσκολέψει την ομάδα να χρησιμοποιήσει τους εκτοξευτές πυραύλων μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς. Αυτά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εγκατασταθούν από όπλα μικρότερης εμβέλειας, εκθέτοντας τα σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές μόλις εντοπιστούν. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου ότι κατέστρεψε περίπου το 50% του αποθέματος πυραύλων της Χεζμπολάχ, το οποίο πριν από τον πόλεμο εκτιμήθηκε ότι ήταν περίπου 150.000 πύραυλοι και ρουκέτες. Η Χεζμπολάχ έχει πει ότι παραμένει στρατιωτικά ικανή, αλλά δεν έχει δώσει εκτίμηση για τις απώλειες όπλων της.

Σύμφωνα με τους αναλυτές η ομάδα εξακολουθεί να είναι σε θέση να εισάγει περισσότερα όπλα για να αντικαταστήσει ορισμένα από αυτά που έχουν καταστραφεί, κυρίως μέσω των συνόρων της με τη Συρία, και έχει θεσπίσει διαδικασίες για την αντικατάσταση ανώτερων ηγετών της που έχουν σκοτωθεί.

«Είναι μια προσαρμοστική ομάδα. Είναι πολύ έξυπνη. Είναι πολύ αποφασισμένη. Είναι πρόθυμοι να υποστούν απώλειες», δήλωσε ο Ντάνιελ Μπάιμαν, ανώτερος συνεργάτης στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών στην Ουάσιγκτον και πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Η Χεζμπολάχ έχει δείξει ότι μπορεί να επεκτείνει τις επιθέσεις της βαθύτερα στο Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της 22ης Σεπτεμβρίου, περίπου μία εβδομάδα μετά την επίθεση με τους βομβητές, το μέσο βάθος ενός χτυπήματος της Χεζμπολάχ ήταν περίπου 17 μίλια στο Ισραήλ. Πρόκειται για το υψηλότερο από έναν μέσο όρο περίπου 2,4 μιλίων σε σχέση με σχεδόν ένα χρόνο διασυνοριακών μαχών στο παρελθόν.

Ανταρτοπόλεμος

Η αληθινή δοκιμασία τόσο για τον ισραηλινό στρατό όσο και για τη Χεζμπολάχ είναι πιθανό να έρθει σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal όταν και αν οι ηγέτες του Ισραήλ επιλέξουν να στείλουν τις δυνάμεις τους βαθύτερα στο λιβανέζικο έδαφος, όπου οι μαχητές της Χεζμπολάχ θα έχουν το πλεονέκτημα να πολεμούν στην πατρίδα τους.

Μέχρι στιγμής, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εισέλθει σε τουλάχιστον οκτώ χωριά, όλα σε απόσταση ενός μιλίου από τα σύνορα. Οι δυνάμεις της Χεζμπολάχ έχουν χρησιμοποιήσει βόμβες που πυροδοτούνται εξ αποστάσεως, όλμους και ρουκέτες για να αντεπιτεθούν, σύμφωνα με ισραηλινούς στρατιωτικούς αξιωματούχους.

«Αποστολή της αντίστασης είναι να καταδιώξει τον στρατό και να διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον του όπου προχωρά», είπε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, σε τηλεοπτική ομιλία του στις 15 Οκτωβρίου. «Η νεολαία περιμένει να εμπλακεί ολοένα και περισσότερο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.