WSJ: Η Ρωσία «βοήθησε» τους Χούθι της Υεμένης να επιτεθούν σε δυτικά πλοία

Η Ρωσία προμήθευσε δεδομένα στους Yεμενίτες αντάρτες Χούθι για να τους βοηθήσει να επιτεθούν σε δυτικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, αναφέρει άρθρο της Wall Street Journal, το οποίο δημοσιεύθηκε χθες Πέμπτη.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, οι Χούθι μπόρεσαν να αξιοποιήσουν δεδομένα από ρωσικούς δορυφόρους που τους διαβιβάστηκαν από Ιρανούς ενδιάμεσους, για να στοχοποιήσουν πλοία με βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Οι Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, διεξάγουν από τον Νοέμβριο του 2023 επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και εναντίον πλοίων που λένε πως συνδέονται με αυτό ή συμμάχους τους, διαβεβαιώνοντας πως δρουν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Οι επιθέσεις τους έχουν προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα στην κίνηση των πλοίων σε αυτή τη ζώνη καίριας σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο και οδήγησαν τις ΗΠΑ να συγκροτήσουν διεθνή ναυτικό συνασπισμό και από τον Ιανουάριο να αρχίσουν να πλήττουν εγκαταστάσεις και όπλα των ανταρτών στην Υεμένη, σε κάποιες περιπτώσεις μαζί με τη Βρετανία.

Έκτοτε, οι Χούθι λένε πως στοχοποιούν επίσης αμερικανικά και βρετανικά πλοία.

Η WSJ αναφέρει πως οι πληροφορίες της για τη ρωσική βοήθεια προέρχονται από «πρόσωπο ενήμερο για το ζήτημα» και «δυο Ευρωπαίους αξιωματούχους του αμυντικού τομέα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

