Τουλάχιστον 16 νεκροί σε ανταλλαγές πυρών στο νότιο Μεξικό

Μάχη ανάμεσα σε μέλη δυο αντίπαλων καρτέλ των ναρκωτικών χθες Πέμπτη στην πολιτεία Γκερέρο του Μεξικού (νότια), που βρέχεται από τον Ειρηνικό Ωκεανό, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 16 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι αρχές, καθώς το κύμα βίας που πλήττει τη χώρα για χρόνια έχει γίνει ακόμη πιο σφοδρό το τελευταίο διάστημα.

Η τοπική αστυνομία επενέβη και υπέστη δυο απώλειες, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερα μέλη της, ενώ η Εθνική Φρουρά επίσης επενέβη και τραυματίστηκαν τρία μέλη της, ανακοίνωσε το μεξικανικό υπουργείο Άμυνας.

Οι υπόλοιποι 14 νεκροί εκτιμάται πως ανήκαν σε συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος, κατά την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

