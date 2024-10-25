Συνομιλίες ξανά για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα 

Της Αθηνάς Παπακώστα

Τη στιγμή που όλοι περιμένουν το ανταποδοτικό χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν, οι διαπραγματεύσεις για μία πιθανή κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων ενδέχεται να αρχίσουν εκ νέου τις επόμενες ημέρες.

Όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη, ισραηλινή αντιπροσωπεία θα αναχωρήσει για το Κατάρ την Κυριακή, ενώ στο Κάιρο αντιπροσωπεία της Χαμάς με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ Χάγια -πιθανό διάδοχο του δολοφονηθέντος ηγέτη Γιαχία Σινουάρ- συναντήθηκε με τον επικεφαλής της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών, Χάσαν Μαχμούντ Ρασάντ.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, βρισκόταν στη Ντόχα όπου και συζήτησε το ζήτημα της κατάπαυσης του πυρός.

Η Ουάσιγκτον έχει επισημάνει πως η εξόντωση του ηγέτη της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης και ενορχηστρωτή των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου, Γιαχία Σινουάρ, μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής, ώστε οι συνομιλίες για τη λήξη του πολέμου να αρχίσουν εκ νέου.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ανώτατο στέλεχος της Χαμάς είπε ότι η αντιπροσωπεία της παλαιστινιακής οργάνωσης φέρεται να τόνισε ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να συμφωνήσει σε τερματισμό των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας, εφόσον το Ισραήλ δεσμευτεί στους όρους ενδεχόμενης συμφωνίας.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί τόνισε ότι οι μεσολαβητές του Κατάρ μπορεί - έπειτα από την εξόντωση του Σινουάρ - να έχουν εμπλακεί εκ νέου σε συνομιλίες με τη Χαμάς, ωστόσο η οργάνωση κρατά ακόμη κλειστά τα χαρτιά της για τα σχέδια της που αφορούν στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, πρώην Twitter, είπε ότι καλωσορίζει την «ετοιμότητα» της Αιγύπτου «να προωθήσει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων», τη στιγμή που ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, θα αναχωρήσει για το Κατάρ όπου θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της CIA, Ουίλιαμ Μπερνς αλλά και με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών της χώρας για την επανεκκίνηση των συνομιλιών.

Η νέα προσπάθεια για επίτευξη εκεχειρίας έρχεται μετά την αποτυχία των προηγούμενων συνομιλιών, οι οποίες είχαν στο επίκεντρο την πρόταση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, τον περασμένο Μάιο.

Αυτή αφορούσε σε ένα σχέδιο τριών σταδίων, το οποίο θα ξεκινούσε με εκεχειρία διάρκειας έξι εβδομάδων και θα οδηγούσε στην οριστική παύση των εχθροπραξιών, προβλέποντας την πλήρη απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας. Στο εν λόγω σχέδιο θα περιλαμβάνονταν, επίσης, η απελευθέρωση των ομήρων και η ανταλλαγή τους με Παλαιστίνιους κρατούμενους, καθώς επίσης και η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα αλλά και η ανοικοδόμησή του.

