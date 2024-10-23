Νέο προπαγανδιστικό βίντεο της Χεζμπολάχ: Εκτόξευση πύραυλου παρά τις ισραηλινές επιδρομές

Νέο προπαγανδιστικό βίντεο της Χεζμπολάχ. Η σιιτική φιλοϊρανική οργάνωση δημοσίευσε πλάνα από την εκτόξευση ενός βαλλιστικού πυραύλου Qader-2 κατά της ισραηλινής βάσης Γλιλότ στα περίχωρα του Τελ Αβίβ, που μεταφέρεται και εκτοξεύεται μέσα από μια υπόγεια βάση πυραύλων. Στους τοίχους του σιλό διακρίνονται αφίσες του Χασάν Νασράλα και άλλων ηγετών της οργάνωσης.

"Όπως ήταν αναμενόμενο, η Χεζμπολάχ διατηρεί τη συντριπτική πλειονότητα του οπλοστασίου βαλλιστικών πυραύλων της" σχολιάζουν κανάλια προσκείμενα στην οργάνωση.

Οι πύραυλοι βρίσκονται σε καλά προστατευμένα υπόγεια σιλό από τα οποία εκτοξεύονται.

عاجل | صادر عن حزب الله



⭕️ بالفيديو |مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة غليلوت التابعة لجيش العدو الإسرائيلي في ضواحي مدينة تل أبيب (يافا المحتلة) بصواريخ "قادر 2" pic.twitter.com/SezWsm9z73 — محمد بن روضان | اليمن 🇾🇪 (@moh_rawdhan) October 23, 2024

Η οργάνωση υποστήριξε ότι χρησιμοποίησε «πυραύλους ακριβείας» και νέους τύπους μη επανδρωμένων αεροσκαφών, για πρώτη φορά στις συγκρούσεις της με τον ισραηλινό στρατό.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, η οργάνωση λέει ότι κατάφερε να απωθήσει Ισραηλινούς στρατιώτες σε συγκρούσεις σε χωριά της μεθορίου, στον νότιο Λίβανο. Υποστήριξε επίσης ότι οι μαχητές της έχουν σκοτώσει περισσότερους από 70 στρατιώτες, χωρίς να διευκρινίσει το πότε.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις υποστηρίζουν ότι περίπου 20 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί αφού ξεκίνησαν οι χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο και άλλοι 30 σε επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ.

Ισραηλινό χτύπημα κοντά στην περιοχή όπου βρισκόταν παλιότερα η ιρανική πρεσβεία στη Βηρυτό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης.

Για έκρηξη στη Νότιο Βηρυτό, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση από τις IDF έκανε λόγο ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ Χρήστος Νικολαΐδης.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα διακρίνεται μια πολυκατοικία να φλέγεται.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε λίγη ώρα μετά την έκρηξη νέες προειδοποιήσεις εκκένωσης για τους κατοίκους στη νότια Βηρυτό ενόψει νέων αεροπορικών επιδρομών.

Πηγή: skai.gr

