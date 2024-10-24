Ισραηλινό σφυροκόπημα σε νότια προάστια της Βηρυτού

Εντατικοί ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί σάρωσαν χθες Τετάρτη το βράδυ νότια προάστια της Βηρυτού, περιοχή που χαρακτηρίζεται οχυρό της Χεζμπολάχ, με τα τουλάχιστον δεκαεπτά πλήγματα να καταστρέφουν αρκετά κτίρια, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο (ANI στα γαλλικά, NNA στα αγγλικά), επρόκειτο για τους πιο εκτεταμένους βομβαρδισμούς στην περιοχή αυτή αφότου οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ στα σύνορα τον τελευταίο χρόνο μετατράπηκαν πλέον σε γενικευμένη σύρραξη πριν από έναν μήνα, την 23η Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA έκανε λόγο νωρίς το πρωί για βομβαρδισμό σε «πολυκατοικία» στη συνοικία Καφρ Σούσα της Δαμασκού, ενώ η ΜΚΟ Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για «ανθρώπινες απώλειες».

Κατά τις πρώτες πληροφορίες που έδωσε το υπουργείο Άμυνας της Συρίας, τουλάχιστον ένας στρατιωτικός σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Δαμασκό, καθώς και στη Χομς.

Μερικές ώρες νωρίτερα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο Άντονι Μπλίνκεν, στην ενδέκατη περιοδεία του στην Εγγύς Ανατολή αφότου ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023, που πλέον έχει επεκταθεί στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, παρότρυνε το Ισραήλ να αποφύγει κλιμάκωση με το Ιράν, υποστηρικτή των δυο ισλαμιστικών κινημάτων.

Το ANI μετέδωσε χθες βράδυ πως έγιναν 17 βομβαρδισμοί σε νότια προάστια της Βηρυτού έπειτα από ισραηλινή διαταγή στους κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από διάφορους τομείς.

Οπτικό υλικό που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο εικονίζει τεράστια έκρηξη ακολουθούμενη από λιγότερο ισχυρές.

Σύμφωνα με το ANI, ισοπεδώθηκαν έξι ακίνητα μόνο στη συνοικία Λαϊλάκι, ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μαγιαντίν ανέφερε πως χτυπήθηκε γραφείο του στη νότια Βηρυτό.

Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση για τον βομβαρδισμό στη συνοικία Τζνα.

Αυτός ο τελευταίος βομβαρδισμός σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους πέντε, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Χθες το πρωί, ο στρατός του Ισραήλ βομβάρδισε την Τύρο, στον νότιο Λίβανο, τρέποντας σε φυγή μέρος των κατοίκων της παραθαλάσσιας πόλης, με πλούσια φοινικική και ρωμαϊκή αρχαιολογική κληρονομιά, όπου οι δρόμοι ήταν έρημοι.

«Σείστηκε όλη η πόλη», αφηγήθηκε η Ράνα, κάτοικος η οποία δεν θέλησε να δώσει το επώνυμό της, όταν εξαπολύθηκαν οι βομβαρδισμοί «στην καρδιά της Τύρου».

Ο κ. Μπλίνκεν έκανε τη νέα περιοδεία του στην περιφέρεια περίπου έναν μήνα αφότου ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας εξαπλώθηκε στον Λίβανο κι ενώ όλες οι διεθνείς μεσολαβητικές προσπάθειες μέχρι τώρα έχουν αποτύχει.

Χθες Τετάρτη, ο κ. Μπλίνκεν έκρινε ότι έχει έρθει η «στιγμή» να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, που είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Για τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, το Ισραήλ έχει πετύχει «τους περισσότερους από τους στρατηγικούς στόχους του» στον παλαιστινιακό θύλακο, ιδίως να «εγγυηθεί πως δεν υπάρξει ποτέ ξανά 7η Οκτωβρίου».

Μετά την έφοδο της Χαμάς, το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007.

Προχθές Τρίτη, ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εκτίμησε ότι ο θάνατος του Γιαχία Σινουάρ, του ηγέτη της Χαμάς, από πυρά ισραηλινών στρατιωτικών τη 16η Οκτωβρίου, προσφέρει «ευκαιρία να επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους» και να «τελειώσει ο πόλεμος».

Ωστόσο, πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ που μίλησε στον Τύπο υπό τον όρο να μην κατονομαστεί δήλωσε πως ο ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος για «μήνες μαχών» στη Λωρίδα της Γάζας και στον Λίβανο. Το Ισραήλ, πρόσθεσε η πηγή αυτή, δεν διεξάγει «πόλεμο εναντίον της Γάζας, ούτε πόλεμο εναντίον του Λιβάνου», αλλά «πόλεμο εναντίον του Ιράν, ενίοτε άμεσα, ενίοτε έμμεσα, με τους συμμάχους του Ιράν».

Ο κ. Μπλίνκεν θεωρεί «πολύ σημαντικό το Ισραήλ να ανταποδώσει με τρόπο που δεν θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση», καθώς το Ιράν έχει διαμηνύσει πως θα αντεπιτεθεί σε περίπτωση ισραηλινής ανταπόδοσης στην εκτόξευση 200 πυραύλων από την Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον της ισραηλινής επικράτειας την 1η Οκτωβρίου.

Στη Λωρίδα της Γάζας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέβαλε την εκστρατεία εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας που επρόκειτο να αρχίσει στο βόρειο τμήμα του, καθώς οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τη νέα επίθεση εναντίον της Χαμάς που άρχισαν την 6η Οκτωβρίου.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 42.792 Παλαιστίνιους, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Ο πόλεμος ανάγκασε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σχεδόν όλους τους κατοίκους του θυλάκου (2,4 εκατ.), που ετοιμάζονται να ζήσουν δεύτερο χειμώνα με ολοένα πιο ακραίες ελλείψεις, υπό πολιορκία και βομβαρδισμούς.

«Δεν περιμέναμε να ζήσουμε κι άλλον χειμώνα με πόλεμο», σχολίασε χθες η Σάλεχ Αμπού αλ Τζαμπίν, 32 ετών, στον κατάμεστο καταυλισμό προσφύγων στη Νουσέιρατ, στο κεντρικό τμήμα του μικρού θυλάκου.

«Πρέπει να αντικαταστήσουμε τα πανιά της σκηνής, τα κατέστρεψε ο ήλιος το καλοκαίρι» και «θα χρειαστούμε επίσης κουβέρτες και ρούχα», πρόσθεσε.

Η έφοδος της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στοίχισε τη ζωή σε 1.206 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα, που συμπεριλαμβάνει ομήρους που σκοτώθηκαν στην αιχμαλωσία ή ήταν ήδη νεκροί όταν μεταφέρθηκαν στη Γάζα.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν, 97 θεωρείται πως παραμένουν σε ομηρία στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως οι 34 από αυτούς τους τελευταίους έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Στον Λίβανο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέχιζαν χθες τις χερσαίες επιχειρήσεις στον νότο που άρχισαν την 30ή Σεπτεμβρίου. Η Χεζμπολά επιβεβαίωσε πως απέτρεψε νέα εισβολή.

Το Ισραήλ λέει πως θέλει να εξουδετερωθεί η Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο, στα σύνορα με τη δική του επικράτεια, ώστε να επιστραφεί η ασφαλής επιστροφή των περίπου 60.000 κατοίκων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των ακατάπαυστων εκτοξεύσεων ρουκετών από τους σιίτες μαχητές από την 8η Οκτωβρίου.

Η Χεζμπολά ανακοίνωσε χθες ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον στρατιωτικής βάσης και βιομηχανικής εγκατάστασης κοντά στο Τελ Αβίβ, τη μεγαλούπολη του κεντρικού Ισραήλ, καθώς και ότι στοχοποίησε άλλες δύο στρατιωτικές βάσεις κοντά στη Χάιφα, στον βορρά.

Το κίνημα εξάλλου επιβεβαίωσε χθες τον θάνατο σε ισραηλινό βομβαρδισμό του Χασέμ Σαφιεντίν, που φερόταν να ετοιμάζεται να διαδεχθεί τον Χασάν Νασράλα, μετά τον θάνατο του γενικού γραμματέα της Χεζμπολά σε πλήγμα στη νότια Βηρυτό την 27η Σεπτεμβρίου.

Τουλάχιστον 1.552 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο αφότου εντατικοποιήθηκαν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί την 23η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Ο ΟΗΕ καταμετρά κάπου 800.000 εκτοπισμένους.

Ο Λίβανος «βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης», προειδοποίησε χθες στη Βηρυτό η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Ανναλένα Μπέρμποκ, υποσχόμενη πως η κυβέρνησή της θα προσφέρει επιπρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.