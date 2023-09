Wall Street Journal: Το Πεντάγωνο σχεδιάζει τεράστιο στόλο drones με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να αντιμετωπίσει απειλές από την Κίνα Κόσμος 16:01, 06.09.2023 linkedin

Το Πεντάγωνο σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για αυτόνομα συστήματα προκειμένου να εντοπίζει και να προσβάλλει εχθρικούς στόχους, και μπορεί να περιλάβει αυτόνομα αεροπορικά και θαλάσσια drones, σύμφωνα με την WSJ