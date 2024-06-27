Σε «πολιτικό μασάζ» στη Τζόρτζια Μελόνι επιδίδονται άλλοι ηγέτες της ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών. Κυριάκος Μητσοτάκης, Όλαφ Σολτς και Ντόναλντ Τουσκ είναι κάποιοι από τους Ευρωπαίους ηγέτες που «ρίχνουν γέφυρες» στην Ιταλίδα πρωθυπουργό, μετά τη συμφωνία με την οποία η Γερμανίδα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Πορτογάλος Αντόνιο Κόστα και η Εσθονή Κάγια Κάλας θα λάβουν τις υψηλότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την εξωτερική πολιτική.

Οι έξι διαπραγματευτές που προχώρησαν στη συμφωνία είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Πολωνός Πρωθυπουργός (για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα), ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο Γερμανός Καγκελάριος (για τους Σοσιαλιστές), ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε (για τους Φιλελεύθερους).

Η συμφωνία μεταξύ των κυρίαρχων ευρωπαϊκών κομμάτων για τη «μοιρασιά» των κορυφαίων θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποβληθεί για έγκριση από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής. Εάν γίνει δεκτή, θα συνεχίσει την παράδοση, σύμφωνα με την οποία οι φιλοευρωπαϊκές ομάδες διατηρούν την εξουσία παρά την αύξηση της υποστήριξης στην ακροδεξιά και τα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα στις εκλογές του ΕΚ.

Η Τζόρτζια Μελόνι επέκρινε τη συμφωνία για την κατανομή των κορυφαίων θέσεων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, λέγοντας ότι αγνοεί τις επιθυμίες που εξέφρασαν οι ψηφοφόροι κατά τις εκλογές στις αρχές του μήνα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Υπάρχουν εκείνοι που υποστηρίζουν ότι οι πολίτες δεν είναι αρκετά σοφοί για να λάβουν ορισμένες αποφάσεις και ότι η ολιγαρχία είναι η μόνη αποδεκτή μορφή δημοκρατίας, αλλά διαφωνώ», είπε η Μελόνι μιλώντας στο ιταλικό κοινοβούλιο την Τετάρτη το πρωί.

«Δεν μου φαίνεται ότι μέχρι στιγμής έχει προκύψει προθυμία να ληφθούν υπόψη όσα είπαν οι πολίτες στην κάλπη», είπε η Μελόνι στους βουλευτές, σημειώνοντας ότι τα κόμματα αύξησαν τα ποσοστά τους στις τελευταίες εκλογές έπρεπε να ληφθούν υπόψη στις διαπραγματεύσεις.

Μητσοτάκης: «Η Ιταλία είναι μια πολύ σημαντική χώρα για την ΕΕ»

«Φυσικά αυτή δεν είναι μια διαδικασία που αποκλείει οποιονδήποτε, δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση, να προσβάλει κάποιον... Προσωπικά έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση στην Τζόρτζια Μελόνι την πρωθυπουργό της Ιταλίας. Η Ιταλία είναι μια πολύ σημαντική χώρα για την ΕΕ. Είμαι βέβαιος όλα αυτά τα ζητήματα και τυχόν ανησυχίες θα εκφραστούν και θα συζητηθούν κατά τη συζήτησή μας» ανέφερε από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας «άνοιγμα» στην Ιταλίδα πρωθυπουργό, που εμφανίζεται επίσης δυσαρεστημένη με τη συμφωνία για τα αξιώματα της ΕΕ.

Σολτς: «Και οι 27 είναι εξίσου σημαντικοί»

Ερωτηθείς σχετικά με την κριτική της Ιταλίδας πρωθυπουργού ότι παραγκωνίστηκε από ΕΛΚ, Σοσιαλιστές και Φιλελεύθερους στη συμφωνία για τα κορυφαία ευρωπαϊκά αξιώματα, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς είπε: «Καταλήξαμε σε πολιτική συνεννόηση για αυτό».



Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «αυτή (η συμφωνία) είναι μόνο μία θέση. Θα το συζητήσουμε προσεκτικά και δίκαια. Και οι 27 είναι εξίσου σημαντικοί. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό για μένα».«Αλλά διευκολύναμε τη λήψη απόφασης, γιατί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει επίσης να υποβάλει μια πρόταση που μπορεί να βασίζεται στην πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο» πρόσθεσε ο καγκελάριος.

Τουσκ: «Χωρίς την Ιταλία δεν υπάρχει Ευρώπη»

Απαντώντας σε ερώτηση για τις διαβουλεύσεις των προηγούμενων ημερών αναφορικά με μια κοινή γραμμή Ευρωπαίων ηγετών για τα νέα κορυφαία στην ΕΕ, όπου δεν συμμετείχε η Τζόρτζια Μελόνι ο Ντόναλντ Τουσκ από πλευράς του επισήμανε ότι «κανείς δε σέβεται περισσότερο την Ιταλία και την Τζόρτζια Μελόνι περισσότερο από μένα». «Χωρίς την Ιταλία δεν υπάρχει Ευρώπη» σημείωσε.



Ταυτόχρονα εξήγησε ότι υπάρχει «παρανόηση» σε σχέση με το ότι υπήρξε αποκλεισμός ηγετών μεταξύ των οποίων η Ιταλίδα πρωθυπουργός. «Κάποιες φορές χρειαζόμαστε σε συγκεκριμένες πολιτικές πλατφόρμες να διευκολύνουμε τη διαδικασία» είπε ο Πολωνός πρωθυπουργός για τη συμφωνία ΕΛΚ, Σοσιαλιστών και Φιλελεύθερων.

«Ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες σε αυτή την πολιτική πλατφόρμα, αλλά αυτό είναι μόνο για να διευκολύνουμε τη διαδικασία. Η απόφαση εναπόκειται στην κυρία Μελόνι και τους άλλους ηγέτες» υπογράμμισε.



Κατηγορηματικά αντίθετος στη συμφωνία με την οποία η Γερμανίδα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Πορτογάλος Αντόνιο Κόστα και η Εσθονή Κάγια Κάλας θα λάβουν τις υψηλότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την εξωτερική πολιτική, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν προσερχόμενος στη Σύνοδο.

