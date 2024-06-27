Κατηγορηματικά αντίθετος στη συμφωνία με την οποία η Γερμανίδα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Πορτογάλος Αντόνιο Κόστα και η Εσθονή Κάγια Κάλας θα λάβουν τις υψηλότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την εξωτερική πολιτική, δηλώνει ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν.

Οι έξι διαπραγματευτές που προχώρησαν στη συμφωνία είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ (για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα), ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς (για τους Σοσιαλιστές) και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε (για τους Φιλελεύθερους).

«Οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι εξαπατήθηκαν. Το ΕΛΚ σχημάτισε έναν συνασπισμό ψεμάτων με την αριστερά και τους φιλελεύθερους» δήλωσε ο Όρμπαν, προσερχόμενος στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών. «Δεν υποστηρίζουμε αυτήν την ντροπιαστική συμφωνία!» πρόσθεσε.

«Φυσικά αυτή δεν είναι μια διαδικασία που αποκλείει οποιονδήποτε, δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση, είτε να προσβάλει κάποιον. Προσωπικά έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση στην Τζόρτζια Μελόνι την πρωθυπουργό της Ιταλίας. Η Ιταλία είναι μια πολύ σημαντική χώρα για την ΕΕ. Είμαι βέβαιος όλα αυτά τα ζητήματα και τυχόν ανησυχίες θα εκφραστούν και θα συζητηθούν κατά τη συζήτησή μας» ανέφερε από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας «άνοιγμα» στην Ιταλίδα πρωθυπουργό, που εμφανίζεται επίσης δυσαρεστημένη με τη συμφωνία για τα αξιώματα της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

