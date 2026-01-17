Ανώτερος Ιρανός κληρικός ζήτησε την εκτέλεση διαδηλωτών, μετά τη βίαιη καταστολή που αύξησε τον αριθμό των νεκρών στο Ιράν και κατέστειλε το πανεθνικό κίνημα διαμαρτυρίας.

Σε κήρυγμά του την Παρασκευή, ο αγιατολάχ Αχμάντ Χαταμί εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των διαδηλωτών, δηλώνοντας ότι «οι ένοπλοι υποκριτές πρέπει να θανατωθούν». Χαρακτήρισε τους διαδηλωτές «υπηρέτες» και «στρατιώτες» του Ισραήλ και των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι καμία από τις δύο χώρες δεν πρέπει να «αναμένει ειρήνη».

Ο Χαταμί, μέλος του Συμβουλίου των Φρουρών και ανώτερο στέλεχος της Συνέλευσης των Ειδικών – του οργάνου που διορίζει τον ανώτατο ηγέτη – θεωρείται σκληροπυρηνικός και ιδιαίτερα επιδραστικός κληρικός στο Ιράν.

Η ομιλία του ήρθε σε έντονη αντίθεση με τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αυτή την εβδομάδα φάνηκε να αναβάλλει στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι οι ιρανικές αρχές είχαν συμφωνήσει να σταματήσουν τις εκτελέσεις διαδηλωτών.

Το βράδυ της Παρασκευής, ο Τραμπ ευχαρίστησε το Ιράν για τη διακοπή των εκτελέσεων, υποστηρίζοντας ότι αφορούσαν 800 διαδηλωτές, αν και δεν ήταν σαφές από πού προέκυψαν αυτά τα στοιχεία.

Παρά την εμφανή αυτή ικανοποίηση, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, χαρακτήρισε τον Τραμπ «εγκληματία» το Σάββατο για τη «προσωπική» του εμπλοκή στις διαδηλώσεις και υποσχέθηκε περαιτέρω τιμωρίες για τους διαδηλωτές.

«Με τη χάρη του Θεού, το ιρανικό έθνος πρέπει να σπάσει τη ραχοκοκαλιά των στασιαστών, όπως έσπασε τη ραχοκοκαλιά της στάσης», δήλωσε ο Χαμενεΐ.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι η καταστολή των διαδηλωτών συνεχίζεται, με περισσότερους από 3.090 νεκρούς στις ταραχές και σχεδόν 4.000 ακόμη υποθέσεις να αναμένουν εξέταση, σύμφωνα με το πρακτορείο Human Rights Activists. Περισσότεροι από 22.100 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στις διαδηλώσεις, γεγονός που προκαλεί φόβους για κακομεταχείριση των κρατουμένων.

Οι δυόμισι εβδομάδες διαδηλώσεων ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου, όταν έμποροι βγήκαν στους δρόμους της Τεχεράνης αντιδρώντας στην απότομη πτώση της αξίας του ριάλ. Οι κινητοποιήσεις εξαπλώθηκαν και τα αιτήματα διευρύνθηκαν, περιλαμβάνοντας εκκλήσεις για την ανατροπή της κυβέρνησης, οδηγώντας στη σοβαρότερη και φονικότερη αναταραχή που έχει γνωρίσει η χώρα από την επανάσταση του 1979.

Η βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων από τις Αρχές, η οποία – σύμφωνα με το Human Rights Watch – περιλάμβανε «μαζικές δολοφονίες διαδηλωτών», έχει σε μεγάλο βαθμό απομακρύνει τον κόσμο από τους δρόμους.

Αφού η άμεση αναταραχή τέθηκε υπό έλεγχο, οι Αρχές προχώρησαν σε δημόσια επίδειξη τιμωρίας όσων συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, τις οποίες χαρακτήρισαν ως σχέδιο υποκινούμενο από το εξωτερικό με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας.

Ο Χαταμί, στο κήρυγμά του την Παρασκευή, υποστήριξε ότι 350 τεμένη, 126 χώροι προσευχής και 20 ακόμη τόποι λατρείας υπέστησαν ζημιές από τους διαδηλωτές. Ανέφερε επίσης ότι καταστράφηκαν 400 νοσοκομεία, 106 ασθενοφόρα, 71 πυροσβεστικά οχήματα και 50 άλλα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Παραμένει ασαφές ποιες θα είναι οι συνέπειες του κινήματος διαμαρτυρίας ή αν θα αναζωπυρωθεί τις επόμενες ημέρες. Το Ιράν εξακολουθεί να είναι αποκομμένο από τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς οι αρχές διατηρούν τη διακοπή του διαδικτύου για περισσότερη από μία εβδομάδα.

Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του εκλιπόντος σάχη του Ιράν, ο οποίος αναδείχθηκε σε εξέχουσα φωνή της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, συνέχισε την Παρασκευή να καλεί σε ανατροπή της κυβέρνησης και προέτρεψε τον Τραμπ να παρέμβει.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος είναι άνθρωπος που τηρεί τον λόγο του», δήλωσε ο Παχλαβί, προσθέτοντας ότι «ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξει δράση ή όχι, εμείς ως Ιρανοί δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να συνεχίσουμε τον αγώνα».

Πηγή: skai.gr

