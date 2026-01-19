Ebury: Άνοδος του δολαρίου καθώς αναζωπυρώνεται ο εμπορικός πόλεμος

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer στην εταιρεία διεθνών πληρωμών Ebury

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Τραμπ ανέτρεψε για άλλη μια φορά τις εμπορικές σχέσεις, απειλώντας με κλιμακούμενους δασμούς τις ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στο σχέδιό του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Αυτή τη φορά, η αρχική αντίδραση της αγοράς φαίνεται να είναι η αγορά δολαρίου, και όχι η πώλησή του, αν και τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές οι κινήσεις στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας στην Ασία είναι περιορισμένες. Πέρα από τις γεωπολιτικές ανησυχίες, τα οικονομικά στοιχεία εξακολουθούν να δείχνουν σταθερή ανάπτυξη στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωζώνη, ενώ τα assets υψηλότερου ρίσκου παραμένουν σε ζήτηση διεθνώς.

Το οικονομικό ημερολόγιο της εβδομάδας περιλαμβάνει στοιχεία για την αγορά εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο την Τρίτη και στοιχεία πληθωρισμού την Τετάρτη, ενώ ακολουθούν οι παγκόσμιοι δείκτες PMI επιχειρηματικής δραστηριότητας στη συνέχεια. Ανακοινώσεις νομισματικής πολιτικής με ιδιαίτερο βάρος θα είναι λίγες. Οι αγορές θα παραμείνουν εστιασμένες στους τίτλους των ειδήσεων σχετικά με την τελευταία έξαρση του εμπορικού πολέμου στον Ατλαντικό, και συγκεκριμένα στην ευρωπαϊκή αντίδραση. Θα παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή τυχόν ενδείξεις ότι επανέρχεται η στρατηγική “Sell America” που είχαμε τον περασμένο Απρίλιο.

Στερλίνα (GBP)

Τα στοιχεία για το ΑΕΠ και τη βιομηχανική παραγωγή του Νοεμβρίου εξέπληξαν σημαντικά προς τα πάνω, καθώς οι αγορές συνεχίζουν να μεταθέτουν χρονικά την έναρξη και την έκταση των αναμενόμενων μειώσεων επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας. Τα στοιχεία για την αγορά εργασίας αυτή την εβδομάδα αποκτούν μεγαλύτερη σημασία, ώστε να επιβεβαιωθεί η έντονη επιβράδυνση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που έχει καταγραφεί τους τελευταίους μήνες. Η μεταβολή του αριθμού των εργαζομένων τον Δεκέμβριο θα είναι στο επίκεντρό. Η αναμενόμενη εκ νέου άνοδος του πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο την επόμενη ημέρα θα δικαιώσει τη συνετή, προσεκτική στάση της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής (MPC) ως προς περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Ευρώ (EUR)

Η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη αυξήθηκε ικανοποιητικά τον Νοέμβριο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες και επιβεβαιώνοντας ότι αρχίζει να αποτυπώνεται το πρώτο αποτέλεσμα από το ιδιαίτερα μεγάλο γερμανικό πακέτο δημοσιονομικής τόνωσης. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν θα μας εξέπληττε μια θετική έκπληξη όταν ανακοινωθούν την Παρασκευή οι δείκτες PMI επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ιανουαρίου, παρότι οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ήδη αρκετά αισιόδοξες. Το ευρώ θα μπορούσε να αντιδράσει θετικά σε μια τέτοια έκπληξη, ωστόσο οι γεωπολιτικές ανησυχίες που σχετίζονται με τη Γροιλανδία και τους δασμούς πιθανόν να παραμείνουν ισχυρότερος παράγοντας από τα μακροοικονομικά δεδομένα, τουλάχιστον προς το παρόν.

Δολάριο (USD)

Το δολάριο αποδεικνύεται ανθεκτικό απέναντι στις ανησυχίες για θεσμική υποβάθμιση στις ΗΠΑ, ενώ οι ειδήσεις για την ποινική έρευνα του Τραμπ εις βάρος του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, έχουν μέχρι στιγμής περιορισμένη επίδραση στο αμερικανικό νόμισμα. Τα ισχυρά μακροοικονομικά στοιχεία και η καλή πορεία των μετοχών διατηρούν το δολάριο σε υψηλά επίπεδα. Αυτή την εβδομάδα, ξεχωρίζει η έκθεση PCE για τον πληθωρισμό του Δεκεμβρίου. Παρ’ όλα αυτά, η ανανεωμένη αβεβαιότητα γύρω από την εμπορική πολιτική πιθανόν να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα βραχυπρόθεσμα. Οι αγορές δεν έχουν ακόμη αντιδράσει σε αυτό το νέο κύμα πολιτικής μεταβλητότητας με πωλήσεις δολαρίου, όπως είχαν κάνει τον Απρίλιο, όμως αυτό μπορεί να αλλάξει από την μια στιγμή στην άλλη.

Πηγή: skai.gr

