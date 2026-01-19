Ξεκινάει σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 23 του μήνα, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Φέτος, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, θα συγκεντρωθούν 400 κορυφαίοι πολιτικοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων περίπου 65 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων –με την αναμενόμενη συμμετοχή έξι ηγετών της G7–, σχεδόν 850 από τους κορυφαίους διευθύνοντες συμβούλους και προέδρους εταιρειών παγκοσμίως και σχεδόν 100 κορυφαίες εταιρείες «μονόκεροι» (νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν αποτίμηση άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων).

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν τη Δευτέρα την εναρκτήρια συναυλία της Ετήσιας Συνάντησης, με τον πολυβραβευμένο με Grammy καλλιτέχνη Jon Batiste, τον διάσημο βιολονίστα Renaud Capuçon και την Ορχήστρα Δωματίου Mahler.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες που θα δώσουν φέτος το παρών αναμένεται να είναι και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

