Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι επέκρινε τη συμφωνία για την κατανομή των κορυφαίων θέσεων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, λέγοντας ότι αγνοεί τις επιθυμίες που εξέφρασαν οι ψηφοφόροι κατά τις εκλογές στις αρχές του μήνα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Υπάρχουν εκείνοι που υποστηρίζουν ότι οι πολίτες δεν είναι αρκετά σοφοί για να λάβουν ορισμένες αποφάσεις και ότι η ολιγαρχία είναι η μόνη αποδεκτή μορφή δημοκρατίας, αλλά διαφωνώ», είπε η Μελόνι μιλώντας στο ιταλικό κοινοβούλιο την Τετάρτη το πρωί.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη οι τρεις κύριες, κεντρώες ευρωπαϊκές ομάδες, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται το συντηρητικό κόμμα της Μελόνι, κατέληξαν σε συμφωνία για τα κορυφαία αξιώματα του μπλοκ. Μεταξύ των υποψηφίων περιλαμβάνεται και η νυν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία προσδοκά να επανεκλεγεί για δεύτερη θητεία ως επικεφαλής της κομισιόν.

Η συμφωνία θα υποβληθεί για έγκριση από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες που θα ξεκινήσει την Πέμπτη. Εάν γίνει δεκτή, θα συνεχίσει την παράδοση, σύμφωνα με την οποία οι φιλοευρωπαϊκές ομάδες διατηρούν την εξουσία παρά την αύξηση της υποστήριξης στην ακροδεξιά και τα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα στις εκλογές του ΕΚ.

«Δεν μου φαίνεται ότι μέχρι στιγμής έχει προκύψει προθυμία να ληφθούν υπόψη όσα είπαν οι πολίτες στην κάλπη», είπε η Μελόνι στους βουλευτές, σημειώνοντας ότι τα κόμματα αύξησαν τα ποσοστά τους στις τελευταίες εκλογές έπρεπε να ληφθούν υπόψη στις διαπραγματεύσεις.

Το δεξιό κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας της Μελόνι, η ηγετική δύναμη στο Ευρωπαϊκό Κόμμα των Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναδείχθηκε ο νικητής των ευρωεκλογών στην Ιταλία. Στροφή προς τα δεξιά παρατηρήθηκε επίσης στη Γαλλία και τη Γερμανία, όπου τα κυβερνώντα κόμματα υπέστησαν βαριές ήττες .

«Οι θεσμοί της ΕΕ θεωρούνται ουδέτερες οντότητες, ώστε να εκπροσωπούν όλα τα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από το πολιτικό χρώμα των κυβερνήσεων αυτών των κρατών μελών», δήλωσε η Μελόνι στην Κάτω Βουλή της Ιταλίας, την Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η Μελόνι έχει επισημάνει ότι η ομάδα της είναι αυτή τη στιγμή η τρίτη μεγαλύτερη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των 720 εδρών, μπροστά από τους φιλελεύθερους.

Στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Μελόνι προσβλέπει στο να αποκτήσει η Ρώμη ένα κορυφαίο οικονομικό χαρτοφυλάκιο, αλλά και τη θέση του εκτελεστικού αντιπροέδρου ή τον τίτλο αντιπροέδρου για το ECR.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.