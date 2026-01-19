Ένας 43χρονος οδηγός στην Κρήτη παραβίασε σχεδόν το σύνολο του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και έπεσε πάνω σε ένα περιπολικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής με έναν οδηγό να εντοπίζεται να οδηγηθεί επικίνδυνα. Δεν σταμάτησε σε έλεγχο της Τροχαίας, αγνοώντας το σήμα του αστυνομικού και στη συνέχεια παραβίασε πινακίδες, φωτεινούς σηματοδότες, όρια ταχύτητας ενώ έκανε και επικίνδυνους ελιγμούς μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, αναφέρει το zarpanews.gr.

Η αστυνομία καταδίωξε τον 43χρονο και μετά από μερικά λεπτά κατάφερε να τον ακινητοποιήσει αφού ο ίδιος συγκρούστηκε με αστυνομικό όχημα.

Μετά από τον έλεγχο της αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας δεν είχε δίπλωμα οδήγησης ενώ και το αλκοτέστ έδειξε πως είχε καταναλώσει πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Ο 43χρονος συνελήφθη και είναι αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες.

Πηγή: skai.gr

