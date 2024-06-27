«Όλοι οι εταίροι μας στην ΕΕ καταλαβαίνουν ότι η κοινή ευθύνη για την ασφάλειά μας είναι κάτι που χρειαζόμαστε σήμερα. Αυτός είναι ο λόγος που αποφάσισα να προτείνω την πρωτοβουλία για ασπίδα αεράμυνας μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη» σημείωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις διαβουλεύσεις των προηγούμενων ημερών αναφορικά με μια κοινή γραμμή Ευρωπαίων ηγετών για τα νέα κορυφαία στην ΕΕ, όπου δεν συμμετείχε η Τζόρτζια Μελόνι επισήμανε: «Κανείς δε σέβεται περισσότερο την Ιταλία και την Τζόρτζια Μελόνι περισσότερο από μένα». Ταυτόχρονα εξήγησε ότι υπάρχει «παρανόηση» σε σχέση με το ότι υπήρξε αποκλεισμός ηγετών μεταξύ των οποίων η Ιταλίδα πρωθυπουργός. «Κάποιες φορές χρειαζόμαστε σε συγκεκριμένες πολιτικές πλατφόρμες να διευκολύνουμε τη διαδικασία» είπε ο Πολωνός πρωθυπουργός. «Ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες σε αυτή την πολιτική πλατφόρμα, αλλά αυτό είναι μόνο για να διευκολύνουμε τη διαδικασία. Η απόφαση εναπόκειται στην κυρία Μελόνι και τους άλλους ηγέτες» υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.