Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στον δήμο Γόρτυνας, στο Ηράκλειο Κρήτης, για τη διάσωση ενός 80χρονου οδηγού που έπεσε με το όχημα του σε γκρεμό βάθους περίπου 30 μέτρων.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε σημείο της περιοχής Καπετανιανά.

Σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη, ο 80χρονος οδηγός εκτινάχθηκε από το αυτοκίνητο κατά την πτώση, με το όχημα να διαλύεται.

Ο ηλικιωμένος άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του.

Όπως διαπιστώθηκε, σύμφωνα με το creta24.gr, ο θάνατος του οδηγού ήταν ακαριαίος

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

