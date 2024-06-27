Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν συμφωνία ασφαλείας με την Ουκρανία την Πέμπτη, στην έναρξη της διήμερης Συνόδου Κορυφής κατά την οποία αναμένεται να χαράξουν τη στρατηγική πορεία της ΕΕ για τα επόμενα πέντε χρόνια και να συμφωνήσουν στα πρόσωπα που θα τεθούν επικεφαλής των βασικών θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι σήμερα η ΕΕ εκταμίευσε 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της Ουκρανίας «για να διατηρήσει το ουκρανικό κράτος σε λειτουργία».

Dear @ZelenskyyUa the opening of accession negotiations was an historic moment.



You will find your rightful place in our Union.



Today we disburse a new €1.9 billion under the Ukraine Facility.



To keep the Ukrainian state running as you fight for freedom. pic.twitter.com/Z5L92AE70C — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 27, 2024

Οι ηγέτες των 27 χωρών της ΕΕ, που συναντήθηκαν επίσημα για πρώτη φορά μετά τις ευρωεκλογές στις 6-9 Ιουνίου, καλωσόρισαν θερμά τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έκανε μια σπάνια προσωπική εμφάνιση στις Βρυξέλλες για την τελετή υπογραφής.

Η συμφωνία με την ΕΕ καθορίζει τη δέσμευση του μπλοκ να βοηθήσει την Ουκρανία σε εννέα τομείς πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, συμπεριλαμβανομένων των παραδόσεων όπλων, της στρατιωτικής εκπαίδευσης, της συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία και την αποναρκοθέτηση, σύμφωνα με προσχέδιο που είδε το Reuters.

Το σύμφωνο - μαζί με τα έγγραφα που υπογράφηκαν με τη Λιθουανία και την Εσθονία – έρχεται συμπληρώσει άλλες παρόμοιες συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μεταξύ της Ουκρανίας και των συμμάχων της προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνά της κατά της εισβολής της Ρωσίας.

Χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας έχουν υπογράψει παρόμοιες συμφωνίες με το Κίεβο.

Αξιωματούχοι λένε ότι οι συμφωνίες δεν είναι οι ίδιες με εκείνες που προβλέπει το αμοιβαίο αμυντικό σύμφωνο μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ, αλλά αποτελούν δέσμευση για παροχή όπλων και άλλης βοήθειας στην Ουκρανία για την ενίσχυση της δικής της ασφάλειας και την αποτροπή οποιασδήποτε μελλοντικής εισβολής.

Η συμφωνία για την ασφάλεια υπογραμμίζει τη στήριξη της ΕΕ στο Κίεβο, παρά τα κέρδη της ακροδεξιάς στις ευρωπαϊκές εκλογές και την αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε από τις πρόωρες εκλογές στη Γαλλία και τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Τα προσχέδια συμπερασμάτων της συνόδου έδειξαν ότι οι ηγέτες θα επαναλάβουν τη δέσμευσή τους να στηρίξουν την Ουκρανία όσο χρειαστεί, τονίζοντας ότι «η Ρωσία δεν πρέπει να επικρατήσει» και ότι η Ουκρανία πρέπει να πάρει πίσω τη γη που προσαρτήθηκε από τη Μόσχα.

Θα ζητήσουν επίσης από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επεξεργαστούν τις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας της G7 για την παροχή 50 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δάνεια για την Ουκρανία, τα οποία θα εξυπηρετούνται από τα κέρδη από τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας στη Δύση.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία αποκάλυψε την έλλειψη ετοιμότητας της ΕΕ για μια σύγκρουση καθώς το μπλοκ αγωνίζεται να προμηθεύσει το Κίεβο με αρκετά όπλα κατά της Ρωσίας, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη για περισσότερο συντονισμό της ΕΕ σε αμυντικά συστήματα και σε επενδύσεις σε αμυντικές βιομηχανίες.



Πηγή: skai.gr

