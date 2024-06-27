Η Μελόνι έχει νεύρα και δεν το κρύβει

Της Αθηνάς Παπακώστα

«Σουρεαλιστικό» χαρακτήρισε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, το γεγονός πως, όπως είπε, κανείς δεν έλαβε υπόψη του τις απόψεις που οι Ευρωπαίοι εξέφρασαν ψηφίζοντας στις αρχές Ιουνίου και καταδίκασε τη συμφωνία μεταξύ των κυρίαρχων ευρωπαϊκών κομμάτων για τη «μοιρασιά» των κορυφαίων θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν ότι οι πολίτες δεν είναι αρκετά ώριμοι για να λάβουν αποφάσεις και ότι η ολιγαρχία είναι βασικά η μοναδική αποδεκτή μορφή δημοκρατίας», τόνισε χαρακτηριστικά η Ιταλίδα πρωθυπουργός μιλώντας στο κοινοβούλιο της χώρας της.

Μία ημέρα πριν έξι Ευρωπαίοι ηγέτες μεταξύ των οποίων ο Γάλλος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός Ολαφ Σολτς και ο Πολωνός Ντόναλντ Τουσκ, ανακοίνωσαν ότι η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν από τη Γερμανία, ο Αντόνιο Κόστα από την Πορτογαλία και η Κάγια Κάλας από την Εσθονία θα πρέπει να ηγηθούν των ανώτατων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων την επόμενη πενταετία. Πρόκειται για τη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, αντίστοιχα.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ήταν ο νικητής της ευρωκάλπης, ωστόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετακινήθηκε δεξιότερα της δεξιάς εξαιτίας της ενίσχυσης της άκρας Δεξιάς με την ευρωομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) στην οποία η Μελόνι είναι επικεφαλής και στην οποία ανήκει το κόμμα της, «Αδέλφια της Ιταλίας» να κερδίζει περισσότερες έδρες και να γίνεται η τρίτη μεγαλύτερη δύναμη σε αυτό.

Για την πρωθυπουργό της Ιταλίας αυτό το γεγονός δεν μπορεί να αγνοηθεί και σύμφωνα με την ίδια, η ηγεσία της ΕΕ φαίνεται να επιθυμεί «να το κρύψει κάτω από το χαλί» αντί, όπως εξήγησε στη γεμάτη οργή ομιλία της, να αναγνωρίσει πως πολλοί από τους Ευρωπαίους ψηφοφόρους είναι απογοητευμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σήμερα και αύριο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες με την ελπίδα να καταφέρουν να σφραγίσουν τη συμφωνία για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις τρεις ανώτατες θέσεις της Ένωσης προκειμένου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι σε θέση στα μέσα Ιουλίου να ψηφίσει για τη δεύτερη θητεία της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν στο τιμόνι της Κομισιόν.

Η ίδια δεν χρειάζεται την υποστήριξη όλων των ηγετών της Ένωσης, ωστόσο η Μελόνι είναι μία από τους ελάχιστους ανάμεσα στους «27» ηγέτες που «βγήκε» ενισχυμένη από τις ευρωεκλογές.

Την ίδια στιγμή, οι φιλοευρωπαϊκές ομάδες που υποστηρίζουν τη Φον Ντερ Λάιεν μετρούν τις περισσότερες έδρες. Κατά τους αναλυτές όμως η υποψήφια για μία νέα θητεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διευρύνει τη βάση της, καθώς είναι πιθανό να χάσει ψήφους από δυσαρεστημένους ευρωβουλευτές. Πιθανό σενάριο παραμένει να στραφεί στους Πράσινους, οι οποίοι ωστόσο έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα τη στηρίξουν, εάν συνεργαστεί με τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές.

