«Μετανάστευση, άμυνα, ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα θα τεθούν στη στρατηγική μας ατζέντα για την επόμενη πενταετία» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, διευκρινίζοντας πως η σύνοδος δεν έχει να κάνει μόνο με τα πρόσωπα των ανώτατων οργάνων που θα επιλεγούν στην ΕΕ.



«Τρεις ‘’πολιτικές οικογένειες’’ (ΕΛΚ, Σοσιαλιστές, Φιλελεύθεροι) έχουν συζητήσει, και έχουν προκύψει κάποιες προτάσεις (για την προεδρία της ΕΕ, την κ. Φον ντερ Λάιεν, για την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κ. Αντόνιο Κόστα και για τη θέση του ύπατου εκπροσώπου Εξωτερικών και Άμυνας, την πρωθυπουργό της Εσθονίας Κάγια Κάλας)» σημείωσε.



«Ευελπιστώ ότι αυτές οι επιλογές θα γίνουν αποδεκτές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ώστε να μπορέσει να ακολουθήσει στη συνέχεια η ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επικύρωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της κας Φον ντερ Λάιεν. Και είναι νομίζω πολύ σημαντικό όλες αυτές οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν εντός του μήνα Ιουλίου, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στον επόμενο ευρωπαϊκό κύκλο» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Φυσικά αυτή δεν είναι μια διαδικασία που αποκλείει οποιονδήποτε, δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση, είτε να προσβάλει κάποιον. Προσωπικά έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση στην Τζόρτζια Μελόνι την πρωθυπουργό της Ιταλίας. Η Ιταλία είναι μια πολύ σημαντική χώρα για την ΕΕ. Είμαι βέβαιος όλα αυτά τα ζητήματα και τυχόν ανησυχίες θα εκφραστούν και θα συζητηθούν κατά τη συζήτησή μας» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας «άνοιγμα» στην Ιταλίδα πρωθυπουργό, που εμφανίζεται δυσαρεστημένη με τη συμφωνία για τα αξιώματα της ΕΕ.

«Το επόμενο σημαντικό θέμα που θα μας απασχολήσει είναι η στρατηγική ατζέντα για την επόμενη πενταετία. Για τα σημαντικά ζητήματα πολιτικής τα οποία θα πρέπει να απασχολήσουν την ΕΕ. Και εκεί χαίρομαι γιατί όλες οι σημαντικές ελληνικές προτεραιότητες αποτυπώνονται στο κείμενο αυτό».

«Μεγάλη έμφαση δίνεται στα ζητήματα μετανάστευσης και προστασίας των εξωτερικών συνόρων, στην ανάγκη για περισσότερη αμυντική συνεργασία με εξεύρεση ενδεχομένως δυνατοτήτων χρηματοδότησης από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα, στη στήριξη των αγροτών μας, των κτηνοτρόφων μας και των αλιέων μας. Ένα κείμενο το οποίο θα αποτελέσει και τον οδηγό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επόμενη πενταετία» δήλωσε ο πρωθυπουργός.



ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

«Θα συζητήσουμε πιο αναλυτικά και τα θέματα της κοινής αμυντικής συνεργασίας, όπου θα έχω την ευκαιρία να επαναφέρω την κοινή πρόταση που έχω διατυπώσει με τον Πολωνό Πρωθυπουργό για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αντιπυραυλικής ασπίδας ως ενός έργου φάρου θα έλεγα το οποίο θα μπορεί να σηματοδοτήσει ένα ακόμα βήμα στην ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασίας, σε μια εποχή όπου όλοι αναγνωρίζουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα για να θωρακίσει την κοινή της άμυνα» πρόσθεσε.

