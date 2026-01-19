ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

Τη θλίψη του για την τραγική σύγκρουση τρένων που έχει οδηγήσει σε τουλάχιστον 39 νεκρούς εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω ανάρτησης στο X.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι «οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες και όλους όσους επλήγησαν από αυτή την τραγωδία», προσθέτοντας ότι η Ελλάδα «εκφράζει την αλληλεγγύη του με τον λαό της Ισπανίας και την κυβέρνησή της».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Βαθιά θλίψη για το σιδηροδρομικό ατύχημα κοντά στην Κόρδοβα. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις πενθούντες οικογένειες. Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες και όλους όσους επλήγησαν από αυτή την τραγωδία.

Σε αυτή τη στιγμή θλίψης, η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της με τον λαό της Ισπανίας και την κυβέρνησή της.

Deeply saddened by the train accident near Córdoba, #Spain. We express our deepest condolences to the bereaved families. Our thoughts are with the injured & everyone affected by this tragedy.



At this time of sorrow, 🇬🇷 stands in solidarity w/the people & government of 🇪🇸 pic.twitter.com/DCuCQEZFGK — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 19, 2026

Πηγή: skai.gr

