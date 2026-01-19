Λογαριασμός
ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

«Σε αυτή τη στιγμή θλίψης, η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της με τον λαό της Ισπανίας και την κυβέρνησή της» τονίζει το Υπουργείο στην ανάρτησή του

ΥΠΕΞ

Τη θλίψη του για την τραγική σύγκρουση τρένων που έχει οδηγήσει σε τουλάχιστον 39 νεκρούς εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω ανάρτησης στο X.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι «οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες και όλους όσους επλήγησαν από αυτή την τραγωδία», προσθέτοντας ότι η Ελλάδα «εκφράζει την αλληλεγγύη του με τον λαό της Ισπανίας και την κυβέρνησή της».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Βαθιά θλίψη για το σιδηροδρομικό ατύχημα κοντά στην Κόρδοβα. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις πενθούντες οικογένειες. Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες και όλους όσους επλήγησαν από αυτή την τραγωδία.

Σε αυτή τη στιγμή θλίψης, η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της με τον λαό της Ισπανίας και την κυβέρνησή της.

