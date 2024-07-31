Βρέθηκε η σορός του Fuad Shukr, ανώτατου διοικητή της Χεζμπολάχ

Σε συντρίμμια του κτιρίου στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου που βομβάρδισε την Τρίτη το Ισραήλ, βρέθηκε η σορός του ανώτατου διοικητή της Χεζμπολάχ, Fuad Shukr, όπως δήλωσαν στο Reuters δυο πηγές προσκείμενες στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι «εξόντωσε» τον Σουκρ, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για την επίθεση, το Σαββατοκύριακο, από την οποία σκοτώθηκαν 12 παιδιά στα υψίπεδα του Γκολάν. Η Χεζμπολάχ αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμιξη στην επίθεση.

Νωρίτερα σήμερα σε ανάρτησή της στο Χ η ελληνική πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα ανέφερε: "Ο Fuad Shukr, ο ανώτερος στρατιωτικός διοικητής της #Χεζμπολλάχ ήταν υπεύθυνος για την επίθεση του 1983 στον #Λίβανο που σκότωσε 241 Αμερικανούς πεζοναύτες. Ήταν επίσης πίσω από την επίθεση με ρουκέτα που σκότωσε 12 παιδιά στο #MajdalShams (βόρειο Ισραήλ). Δεν αποτελεί πλέον απειλή."

Επιβεβαιώνει η Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται οικονομικά και στρατιωτικά από το Ιράν, χρειάστηκε 24 ώρες για να επιβεβαιώσει τον θάνατο του Fuad Shukr, σύμφωνα με το Fance24 (αν και από νωρίς το πρωί είχε δηλώσει πως ο ανώτατος ηγέτης της βρισκόταν στο κτίριο που σημειώθηκε η ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό).

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Yoav Gallant, δήλωσε πως ο Shukr "είχε στα χέρια του το αίμα πολλών Ισραηλινών. Σήμερα δείξαμε πως το αίμα του λαού μας έχει ένα τίμημα και ότι δεν υπάρχει σημείο που να μην μπορούν να φτάσουν οι δυνάμεις μας για αυτόν τον σκοπό."

O Shukr ήταν σύμβουλος του ηγέτη της Χεζμπολάχ Sayyed Hassan Nasrallah, σύμφωνα με πηγές της Χεζμπολάχ αλλά και με βάση την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού. Οπως αναφέρει το Reuters είναι ο πλέον υψηλόβαθμος διοικητής της που χάνει τη ζωή του στους σχεδόν 10 μήνες ανταλλαγής πυρών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, τα οποία λαμβάνουν χώρα παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

