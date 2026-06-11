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Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ντάρδεζα Κερατέας- Στο σημείο σπεύδουν για να επιχειρήσουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

UPDATE: 18:40
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Φωτιά στην Κερατέα

Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Ντάρδεζα Κερατέας, κοντά στην Ιερά Μονή Παναγία Θεοσκέπαστη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της.

Επί του πεδίου επιχειρούν 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 οχήματα και 3 Ε/Π.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο και δεν απείλησε κατοικημένη περιοχή,


 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Φωτιά Τώρα Κερατέα
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