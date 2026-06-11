Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Ντάρδεζα Κερατέας, κοντά στην Ιερά Μονή Παναγία Θεοσκέπαστη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της.

Επί του πεδίου επιχειρούν 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 οχήματα και 3 Ε/Π.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο και δεν απείλησε κατοικημένη περιοχή,





Πηγή: skai.gr

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