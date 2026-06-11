Pet Stories: Στην παρέα μας ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Ήρα

Το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 12.40, στο Pet Stories, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μιλά με συγκίνηση για τη βαθιά σχέση που έχει αναπτύξει με την αγαπημένη του σκυλίτσα, την Ήρα. Η Ήρα μπήκε στη ζωή του πριν από 16 χρόνια όταν, μέσα από τη δράση του για τη στείρωση αδέσποτων σκύλων, οι δρόμοι τους συναντήθηκαν.

Όπως λέει χαρακτηριστικά, «η Ήρα με διάλεξε», περιγράφοντας έναν δεσμό που τον στήριξε σε δύσκολες στιγμές, ακόμη και κατά τη διάρκεια της σοβαρής περιπέτειάς του με τον Covid.

Παράλληλα, αναφέρεται στην αγάπη του για τα ζώα και στην ανάγκη να αποκτήσουμε μεγαλύτερη συνείδηση απέναντί τους, τονίζοντας πως απαιτείται μια ενιαία πολιτική για τα αδέσποτα και μηδενική ανοχή στην κακοποίηση ζώων. Με το γνώριμο χιούμορ του φαντάζεται τι θα έλεγαν τα σκυλάκια αν έκαναν stand up comedy, ενώ μοιράζεται σκέψεις για την απώλεια. Τέλος, μιλά για την πρωτοβουλία του να δωρίζει απινιδωτές σε κάθε πόλη της περιοδείας του, θέλοντας να αφήνει πίσω του κάτι ουσιαστικό και χρήσιμο για την κοινωνία.

Ο Αλέξης Κάππας μοιράζεται τη συγκινητική ιστορία του Adventure, ενός γάτου με αναπηρία που κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες της ζωής και να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για όλους όσοι τον γνωρίζουν. Μέσα από την καθημερινή τους συμβίωση, ο Αλέξης περιγράφει πώς ο Adventure του δίδαξε πολύτιμα μαθήματα ζωής για τη δύναμη, την επιμονή και την προσαρμοστικότητα. Παρά τις ιδιαίτερες ανάγκες του, ο γάτος αντιμετωπίζει τη ζωή με αξιοθαύμαστη θέληση, ενώ, όπως αναφέρει ο κηδεμόνας του, έχει αναπτύξει έναν ξεχωριστό δεσμό εμπιστοσύνης μαζί του και «καταλαβαίνει ότι τον βοηθάω».

Ανακαλύπτουμε τα πιο αξιολάτρευτα βίντεο του διαδικτύου, παρακολουθώντας ξεχωριστές στιγμές που χαρίζουν άφθονο γέλιο, συγκίνηση και τρυφερότητα με πρωταγωνιστές τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους.

Δείτε το trailer:

Pet Stories, Full of Love, κάθε Σάββατο στις 12.40, στον ΣΚΑΪ

#PetStories

www.instagram.com/petstories_skaitv/

Πηγή: skai.gr

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