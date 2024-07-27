Τουλάχιστον 11 παιδιά και νέοι σκοτώθηκαν σήμερα όταν ρουκέτα που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο έπληξε τα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο N12 News και υψηλόβαθμο αξιωματούχο του υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ, στο χειρότερο επεισόδιο βίας εδώ και μήνες βίας μεταξύ του Ισραήλ και των ένοπλων ομάδων στον Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η ρουκέτα που έπληξε γήπεδο ποδοσφαίρου στα προσαρτημένα στο Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν και προκάλεσε πολλούς θανάτους, εκτοξεύτηκε από τη Χεζμπολάχ από τον Λίβανο, από την άλλη πλευρά των συνόρων.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης:

At least 10 people killed, including many children, from the Druze community in Majdal Shams, Northern Israel, who were just playing on a football field, were directly hit by a suicide drone.



• Trigger Warning •

⚠️The photos from the scene are horrendous, in the first comment… pic.twitter.com/UjupdspFlI — Ella Travels (Ella Kenan) (@EllaTravelsLove) July 27, 2024

ATAQUE DEIXA VÁRIOS MORTOS INCLUINDO CRIANÇAS 💔



Cenas absolutamente de partir o coração em Majdal Shams, no norte de Israel, onde o representante terrorista apoiado pela República Islâmica, Hezbollah, acaba de enviar um drone carregado de explosivos para um parquinho infantil e… pic.twitter.com/fWluf24qzB — Desiree Rugani (@desireerugani) July 27, 2024

Στην επίθεση τραυματίστηκαν 19 άνθρωποι, εκ των οποίων έξι σοβαρά, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των ισραηλινών υπηρεσιών διάσωσης.

Η ισραηλινή αστυνομία και ο στρατός επιβεβαίωσαν ότι ρουκέτες έπληξαν αρκετές τοποθεσίες στα κατεχόμενα από το Ισραήλ συριακά Υψίπεδα Γκολάν, από τις οποίες μια έπληξε το Ματζντάλ Σαμς. Η πόλη αυτή βρίσκεται στα σύνορα του βόρειου Ισραήλ και του νοτίου Λιβάνου και συνορεύει με τη Συρία.

"Η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ βρίσκεται πίσω από την επίθεση με ρουκέτα σε γήπεδο ποδοσφαίρου στο Ματζντάλ Σαμς", δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση.

Η υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom, η ισραηλινή αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού, δήλωσε νωρίτερα ότι εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση.

Από την πλευρά του, το ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου αρνήθηκε ότι ευθύνεται για την πολύνεκρη επίθεση στο Ματζντάλ Σαμς, στο βόρειο Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή του, το φιλοϊρανικό κίνημα αναφέρει ότι "αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που αναφέρθηκαν από ορισμένα εχθρικά μέσα ενημέρωσης και διάφορες πλατφόρμες μέσων ενημέρωσης σχετικά με τη στοχοθέτηση του Ματζντάλ Σαμς" και "επιβεβαιώνει ότι η Ισλαμική Αντίσταση δεν έχει καμιά σχέση με τα γεγονότα".

Ετοιμάζεται για απάντηση ο IDF

Ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζει απάντηση κατά της Χεζμπολάχ μετά τη ρουκέτα που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο και σκότωσε 10 ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδιά, σε γήπεδο ποδοσφαίρου στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα Γκολάν, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του, ενώ όπως έγινε γνωστό αργά το βράδυ, στις 4 το απόγευμα τοπική ώρα, θα πραγματοποιηθεί πολεμικό συμβούλιο στο Τελ Αβίβ, ώστε να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις.

"Οι πληροφορίες μας είναι σαφείς. Η Χεζμπολάχ ευθύνεται για τον φόνο αθώων παιδιών, εφήβων", δήλωσε ο αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, προσθέτοντας ότι η Χεζμπολάχ ψεύδεται όταν αρνείται πως εμπλέκεται στο περιστατικό.

"Θα προετοιμαστούμε να απαντήσουμε στη Χεζμπολάχ, θα ολοκληρώσουμε την αξιολόγησή μας και θα αναλάβουμε δράση", δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο ισραηλινός στρατός χαρακτηρίζει το πλήγμα της Χεζμπολάχ που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα και προκάλεσε τον θάνατο 10 ανθρώπων, "το πλέον φονικό" εναντίον αμάχων μετά την 7η Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

